Tal como estaba pronosticado o por lo menos en un 90% por autoridadades del Instituto Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh); el Ciclón Tropical 2 tocó territorio venezolano, en Nueva Esparta y Sucre.

Usuarios de la red social Twitter avisaron sobre las lluvias y fuertes vientos que avisaron la llega de la tormenta tropical, que no es normal, que suceda; según lo indicó el presidente de Inameh, José Pereira.

«No es normal que un sistema de estas características pase sobre nuestras costas»; dijo el coronel.

Los fuertes oleajes y las lluvias se sintieron en la Isla de Margarita; como lo indicaron algunos internautas, que acompañeron su información con gráficas y videos.

Asimismo, el Sucre el Ciclón Tropical 2 se sintió, con fuertes lluvias, pero apenas podría ser el comienzo del fenómeno natural; porque el pronostico indica que será a eso de las 2:00 de la mañana del miércoles 29 cuando se sentirá con más fuerza en pór lo menos en 10 entiddes del país.

Aunque también es denominda Tormental Tropical, con ser de grad0 2, Pasará por Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo Falcón y Zulia; así como en la ciudad de Caracas.

Ya el Gobierno nacional puso a la poblacion en alerta; además de habilitar algunos refugios para el resguardo de la población.

También se acordó restringir los vuelos y el cierre de vías en zonas vulnerables donde se esperan vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y ráfagas de mayor intensidad.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) vaticinó que el sistema se convertirá en la tormenta tropical Bonnie y que pasaría por las Islas Barlovento el martes en la noche. Emitió; además, un aviso de tormenta tropical para Trinidad y Tobago, Granada; así como para las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, entre otras dependencias caribeñas.

Se espera ahora por otras indicaciones por parte de las autoridades venezolanas, que hicieron el llamado a la población a tormar las precausiones necesarias, pero también a mantener la calma.

Hay una Tormenta Tropical que amenaza en convertirse en ciclón, en un país destartalado donde los bomberos no tienen botas.

Las ambulancias no tienen gasolina.

Los hospitales no tienen insumos y protección civil no tiene cómo trasladarse #28Jun

