Canciller anuncia que CIDH no entrará a Venezuela

Este viernes el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza; asegura que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH no entrará a Venezuela.

Arreaza, destaca que la CIDH no entrará a Venezuela; debido a que el país ya no forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el comunicado publicado por Areaza el pasado 27 enero indica “Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada”.

Por su parte, la comisión tiene previsto aterrizar en suelo venezolano a partir del próximo 3 de febrero, hasta el 10 del mismo mes, según lo revelado por Humberto Prado.

ACN/ La Patilla

