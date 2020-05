Científico chino es asesinado en EEUU mientras investigaba el coronavirus

Los países del Golfo Pérsico deberían considerar su relación con Estados Unidos al tratar con China, dijo un funcionario estadounidense el jueves, a medida que aumentan las tensiones entre los gobiernos de Washington y Beijing, a raíz de la pandemia de Covid-19.

Los estados árabes del Golfo han desarrollado lazos estrechos con Beijing a pesar de su larga relación con Estados Unidos, un aliado clave, mientras buscan capitales y tecnología para diversificar sus economías; tomando distancia de sus usuales mercados generadores de ingresos por concepto de hidrocarburos.

«Los estados (del Golfo) tienen que sopesar el valor de su asociación con los Estados Unidos», dijo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Cercano Oriente, David Schenker.

«Queremos que nuestros países socios hagan la debida diligencia», declaró el subsecretario a la agencia Reuters por vía telefónica.

El presidente Donald Trump culpó a Beijing de la pandemia del Covid-19 y su administración está considerando acciones punitivas contra China por su manejo temprano del brote, a medida que aumentan los daños económicos globales.

Varios funcionarios del Golfo han elogiado los esfuerzos de China para combatir el virus, que se originó en la ciudad china de Wuhan.

El gobierno de Beijing, ha intensificado recientemente sus esfuerzos de diplomacia en Medio Oriente. China ha enviado expertos médicos y suministros a países de todo el mundo; incluidos varios estados del Golfo, Egipto e Israel, para ayudar a combatir la enfermedad.

El principal diplomático del Departamento de Estado para Medio Oriente dijo que los países de la región deberían desconfiar de la ayuda china; que a menudo era una fuerza «depredadora».

El subsecretario David Schenker, también expresó que había preocupación por la participación de la empresa china Huawei Technologies en la construcción de parte de la infraestructura 5G en el Golfo Pérsico; que alberga la Quinta Flota de la Marina de los EE.UU. y la mayor base militar estadounidense en toda esa región.

Reuters @Reuters forced to publish as news comments/threats by Mr David Schenker, who now heading up @StateDept Near Eastern affairs policy. He works for Israel, controls US policy on behalf of @IsraeliPM. Ashkenazi Jew. «Gulf Arabs better watch their steps, not open to China.» pic.twitter.com/JfW09v5y7b

— Monitoring Risk (@monitoring_risk) May 7, 2020