Científicos rusos autores del artículo más discutido del año

El sitio web Altmetric presentó la lista de los 100 artículos más discutidos del año 2019. El líder absoluto en número de ‘reposts’ en la red; durante los siete años de existencia de esta calificación es un artículo; de varios investigadores rusos sobre inteligencia artificial.

Inteligencia artificial

El artículo de los científicos rusos baraja la posibilidad de crear un sistema; que permita sintetizar secuencias de vídeo realistas; que simulen el habla y las expresiones faciales de una persona en particular. Este trabajo marca la siguiente fase en el desarrollo de tecnologías de reconocimiento y generación de rostros.

«Queríamos mejorar las funciones de la telepresencia en la realidad virtual y aumentada»; explicó Egor Zajárov, uno de los autores del estudio.

La parte importante de este ambiente es la presentación realista de cómo se ven y se mueven las personas. «A través de un aprendizaje profundo, hemos buscado lograr; la imagen más natural posible», agregó.

El aprendizaje profundo es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático; que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas computacionales.

Científicos rusos logran ver los pensamientos de la gente

«Gracias al aprendizaje profundo, basado en muchas fotos de celebridades, nuestro algoritmo solo necesita unas pocas fotos de una persona para crear un videoavatar realista», declaró Viktor Lempitski, uno de los autores de la investigación.

El servicio Altmetric permite hacer un seguimiento online de las reacciones a los resultados de las investigaciones publicadas, analizando las declaraciones y discusiones de los usuarios en foros científicos y de otro tipo, las publicaciones en los principales medios de comunicación, las polémicas en las redes sociales y los blogs.

El artículo de Egor Zajárov, Aliaksandra Shysheya, Egor Burkov y Viktor Lempitski, empleados del Instituto de Ciencia y Tecnología de Skolkovo, pasó a la historia de Altmetric Top 100 como líder absoluto en número de reposts en internet durante los siete años de existencia de esta calificación.

Según Altmetric, el artículo se menciona 14.045.330 veces en todas las fuentes en la red. En general, el Altmetric Top 100 de este año incluye artículos publicados en 43 revistas, en servidores de preimpresión y en sitios web gubernamentales.

