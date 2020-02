Cierran Aeropuerto de Madrid por congestión de drones

Cierran una hora Aeropuerto de Madrid por vuelo de drones

Abre el aeropuerto de Madrid-Barajas tras permanecer cerrado durante más de una hora. Al menos 26 vuelos han sido desviados a otros aeródromos; mientras la Guardia Civil busca a los responsables del vuelo de drones no autorizados.

Aeropuerto Barajas – Vista de la torre de control del aeropuerto de Barajas en Madrid. ULY MARTÍN

El aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas; ha comenzado a reabrir «gradualmente» sus pistas a las 14.15 horas tras haber permanecido cerrado su espacio aéreo; durante más de una hora por la presencia de drones no autorizados; en las inmediaciones del recinto aeroportuario; según ha confirmado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Desvío masivo de aviones

Enaire, el organismo oficial del control aéreo; indicó primero que se estaban produciendo demoras en el aeropuerto de Madrid-Barajas; aunque poco después Transportes confirmó el cierre del espacio aéreo.

Según los primeros datos de que se disponen; en el transcurso de esta mañana dos pilotos han notificado el avistamiento de unos drones; por lo que se ha activado un procedimiento de desvío masivo de aviones, denominado Rate 0; que impide el despegue y aterrizaje de aviones en el aeropuerto, informaron en fuentes de Enaire.

De esta forma, los aviones que se dirigían al aeródromo madrileño desde las 12.40; fueron redirigidos a otros aeropuertos, y se suspendido los despegues; dejando solo operativa para urgencias las aproximaciones a la pista 32L; aunque con mayor espaciamiento del habitual. La alerta estaba prevista que se mantuviera en principio hasta las 14.40 horas; aunque a las 14.15 se informó del restablecimiento de los vuelos, según el Ministerio de Transportes.

A las 14.15 horas, habían sido confirmados los desvíos de 26 vuelos que iban a aterrizar en Barajas; según Aena. De ellos, al menos siete vuelos han sido desviados a Valencia; tres a Barcelona, otros dos a Alicante, dos a Valladolid; y tres vuelos han sido trasladados a Zaragoza.

Agentes de la Guardia Civil han desplegado un dispositivo especial en los alrededores del aeropuerto de Madrid para localizar a los responsbales del vuelo de los drones.

Normativa

El Real Decreto 1036/2017 de 15 de diciembre que regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, establece que la distancia mínima a la que se puede volar un dron autorizado es “de 8 kilómetros respecto del punto de referencia de cualquier aeropuerto o aeródromo y la misma distancia respecto de los ejes de las pistas y su prolongación, en ambas cabeceras, hasta una distancia de 6 kilómetros contados a partir del umbral en sentido de alejamiento de la pista”.

Esta distancia mínima se puede incluso reducir cuando así se haya acordado con el gestor aeroportuario o responsable de la infraestructura, y, si lo hubiera, con el proveedor de servicios de tránsito aéreo de aeródromo, y la operación se ajustará a lo establecido por éstos en el correspondiente procedimiento de coordinación.

Las infracciones por incumplir la normativa son muy fuertes como ha recordado esta mañana la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes . “Volar drones en las proximidades de un aeropuerto es una infracción grave y las sanciones pueden alcanzar los 90.000 euros”, ha señalado en un mensaje en Twitter.

Policía Nacional y Guardia civil buscan el operador

Según la Agencia Efe, varias patrullas de la Policía Nacional y la Guardia Civil se encuentran ya en el aeródromo de la capital española y tratan de localizar al operador de los aparatos que han sobrevolado el aeropuerto.

En agosto, el Consejo de Ministros acordó contratar un sistema de protección contra drones que «amenacen edificios de altas instituciones del Estado» como el Congreso, el Senado o la Moncloa, así como «zonas de navegación aérea». La decisión del Gobierno llegó motivada por el caos que se generó en diciembre de 2018 en el aeropuerto de Gatwick en Londres, cuando unos drones no identificados llevaron a la cancelación de miles de vuelos durante varios días y provocó incluso la intervención del Ejército.

Además, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ha recordado en Twitter que utilizar este tipo de aparatos en las proximidades de un aeropuerto supone una infracción grave y las sanciones pueden alcanzar los 90.000 euros. «Antes de volar tu dron debes saber cómo y dónde usarlo», ha señalado.

