Cierran centros electorales en Barinas, menos donde hayan votantes

Transcurren primeras horas de elecciones en Barinas, por el lado oficialista, llamados a votar; por la oposición, denuncias, cuando ya pisa la mitad de la jornada de la contienda que elige por segunda vez en un poco menos de mes y media a su gobernador.

Tal como estaba previsto, los centros electorales abrieron a eso de las 6:00 de la mañana; según el mandado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una jornada donde tres candidatos, Jorge Arreaza (PSUV), Sergio Garrido (MUD) y Claudio Fermín (Alianza Democrática) pugnan por la único estado que aún no tiene mandatario regional por voto popular.

Según la oposición, pasadas las 8:00 de la mañana ya se habían instalado el 97% de las mesas de votación, pero denunciaron que las elecciones arrancaron con algunas irregularidades; entre ellas el cambio repentino de miembros principales de mesa y algunos testigos, actitud despótica del Plan república y lentitud para ingresar a las máquinas.

Igualmente, los representantes de la MUD del municipio Barinas denunciaron excesos de votos asistidos; por parte de presidentes y coordinadores en dos centros electorales de la parroquia Corazón de Jesús.

Arreaza llamó a «profundizar la democracia»

El candidato chavista a la repetición de las elecciones regionales, Jorge Arreaza, llamó a los ciudadanos de la región a ejercer su derecho al sufragio para que se «profundice la democracia», al margen «de por quién voten».

«Aquí lo que nos interesa es que se profundice la democracia y que voten todos los barineses, independientemente de por quién voten», dijo Arreaza a la prensa, a la salida del centro electoral que le fue asignado, después de depositar su voto.

El también excanciller destacó, pasadas las 11.00 de la mañana que «está fluyendo bien la participación» en el proceso electoral al que están llamados a participar 607.646 ciudadanos.

Por otra parte, Arreaza celebró la instalación «en tiempo récord» de todas las mesas electorales; dispuestas en la región llanera para que los ciudadanos elijan a su nuevo gobernador.

«(Lo) más importante que puedo reportar es que en tiempo récord, a las 08.00 de la mañana ya estaban instaladas todas las mesas»; aseguró el candidato.

Garrido llama a hacer frente al ventajismo

Su principal opositor, Sergio Garrido (MUD), llamó la ciudadanía a sufragar masivamente para hacer frente a la censura y el ventajismo de su oponente del PSUV.

Garrido se trasladó hasta la escuela Mariano Picón Salas del municipio Barinas, donde ejerció su derecho y dijo que espera que en la noche la propia ciudadanía pueda decir que la entidad «es libre»; afirmó que aspira que el proceso electoral se desarrolle con normalidad y que haya una alta participación.

«Esto es una fiesta del pueblo, el pueblo de Barinas salió a votar y vamos a salir de esto muy pronto»; reseñó el portal de Tal Cual.

Por otra parte denunció la detención de dos activistas opositores en Barrancas; al respecto, detalló que no se conoce la razón de la aprehensión de los militantes, sin precisar el nombre.

«Quiero pedirle a los barinenses que esto no es todos los días. Aquí la censura es muy grande. Me cerraron los programas de radio, no me dejaron ir a programas en Barinas. Aprovecho el momento para pedir a lo barinenses que vayan a votar. Tenemos hasta las 6:00 pm para ejercer nuestro derecho al voto en los centros de elección», añadió.

Fermín: Se respira ambiente de tranquilidad

Según el candidato de la Alianza Democrática a la gobernación del estado Barinas, Claudio Fermín, en la entidad «se respira» una ambiente de tranquilidad, por lo que llamó a la ciudadanía a acudir a las urnas y ejercer su derecho al sufragio.

Desde el ciclo diversificado Daniel Florencia O’Leary, donde sufragó, afirmó que «es un día importante y me siento muy satisfecho de haber emitido mi voto; hago un llamado a los barineses, hay un ambiente de tranquilidad»; reseñó el portal Tal Cual.

Fermín agregó, sin dar detalles de alguna incidencia o irregularidad, que observa paz. «Todavía estamos a mediodía. Reitero que es una gran oportunidad. Tenemos oportunidad de influir en como será dirigida la gobernación. Eso lo decide el pueblo. Creo que por eso los barinenses vamos a salir a votar»; agregó.

Superlano denuncia campaña del Gobierno

Por su parte, sobre las primeras horas de elecciones en Barinas, el opositor Freddy Superlano, ganador de las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre que fueron anuladas por el TSJ; denunció este domingo la presencia de funcionarios chavistas que usan recursos públicos para hacer campaña durante la jornada de repetición de los comicios.

«Por supuesto hay una fuerte presencia también de los propios grupos de los gobernadores que están acá. Como lo hemos denunciado, con los recursos de sus estados, están haciendo campaña acá»; dijo a Efe Superlano, quien no se pudo presentar a estar elecciones por estar inhabilitado por el TSJ, después de votar en un centro del municipio Barinas.

El opositor aseguró también que «la presencia de efectivos militares y policiales en Barinas se recrudeció en comparación con lo que fue el 21 de noviembre»; que ha sido «repotenciada» la visita al estado de altos funcionarios de distintos componentes de seguridad del país.

«Barinas está militarizada. Incluso días posteriores al 21 de noviembre había gran presencia del estamento militar. Ahora esto ha sido repotenciado con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de las Fuerzas de Acción Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y el propio servicio de inteligencia del Estado»; dijo.

Igualmente, Superlano señaló que «el proceso de votación esta vez ha sido mucho más rápido», en comparación con las elecciones anuladas; además, destacó que se ha notado «mayor afluencia» de votantes, respecto los comicios de noviembre.

