Lacava decreta cierre de licorerías en Carabobo

De todas las licorerias del estado Carabobo. Lo hago por el bien de nuestro pueblo y asumo la responsabilidad de tal medida. En siete días si la situación lo amerita y lo permite se levantará la medida para q las licorerias retomen sus actividades. Espero la comprensión del gremio ante la grave situación por la q estamos atravesando. Aquí nadie se rinde 🦇🦇🦇