La cifra más alta de presos políticos en Venezuela al iniciar el 2020.

Los números que maneja el Foro Penal alcanzan los 388 ciudadanos que se encuentran bajo la figura de presos políticos. Alfredo Romero, director de la ONG, explicó que entre los detenidos por razones políticas 370 son hombre y 18 son mujeres. Además, precisó que 270 son civiles y 118 son militares

Presos políticos, El Helicoide, y la denuncia del Foro Penal

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, aseguró que Venezuela comenzó el año 2020 con la cifra más alta de presos políticos en su historia.

En un video que publicó el 31 de diciembre con motivo del fin de año, el jurista abogó por la liberación de los detenidos para que puedan dar el abrazo de libertad.

ACN/Foro Penal

