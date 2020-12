La CIJ se declara competente en disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana

La Corte Internacional de Justicia, CIJ se declara competente en disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana, dándole la razón a la segunda para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre ambas naciones; localizada en la región del Esequibo y en cuyas aguas adyacentes se han encontrado yacimientos de petróleo.

El alto tribunal de la ONU decidió, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”; dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.

La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela; que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.

La cuestión fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia británica, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó; al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.

El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra; que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.

La ONU intervino en 1990 y comenzó una diligencia de “buenos oficios” que se prolongó en 2016 y que “no condujo a la solución de la controversia”; dijo el juez Yusuf.

MULTIMEDIA: photos and videos of the reading of the Judgment of the #ICJ on the question of its jurisdiction in the case concerning the Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) are available here https://t.co/qnw99NHu5C pic.twitter.com/7zmtncgCE4

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) December 18, 2020