Cinco días sin electricidad en 38 casas de El Remanso en San Diego

38 viviendas de El Remanso II en el municipio San Diego estuvieron cinco días sin energía eléctrica, el pasado viernes 19 de julio durante las lluvias registradas en la región, una centella cayó en un poste y tres transformadores se dañaron, así fue denunciado por un grupo de vecinos quienes relataron cómo cambió su vida en los cinco días sin electricidad ni agua.

La señora Antonia Tigrera de 69 años contó que se ve obligada a dormir en colchonetas cerca de las ventanas, esta ha sido su alternativa para sobre llevar el calor del día y de las noches junto a los niños que viven en su hogar, «soy una persona que debe cuidarse con la alimentación y no he podido alimentarme bien, he tenido que comprar arepas, frituras, tengo problemas con los oídos por el ruido que hubo ya que mi casa tiene el poste cerca».

Los niños están de vacaciones lo que desespera más a los adultos, a esto se le sumó el apagón nacional puesto que no pudieron apoyarse para cocinar en casa de otros vecinos, los habitantes de esta comunidad señalaron que perdieron comida que tenían refrigerada por tantas horas sin energía eléctrica.

Manifestaron que cuadrillas de Corpoelec visitaron la zona en días anteriores pero que no venían la pronta solución del problema, sin embargo, luego de ofrecer declaraciones a la prensa, personal de este ente público solucionó la falla.