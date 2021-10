Conoce las cinco favoritas para llevarse la corona del Miss Venezuela

Compartir





















Este noche, se llavará a cabo el Miss Venezuela 2021, donde en una nueva edición se abren otra vez las apuestas sobre la posible ganadora, por eso, te traemos las cinco favoritas.

De ésta manera, las 18 aspirantes cautivarán al jurado con sus talentos y encantos, con el fin de coronarse como «la más bella del país».

Con el auge de las redes sociales, las opiniones de missólogos, expertos y aficionados al concurso, el portal digital Caraota Digital recopiló una lista de favoritas.

La primera, es Fabiana Rodríguez, Miss Distrito Capital, quien cuenta con 27 años y es licenciada en Comunicación Social. Se define como una mujer perseverante, analítica, sensible y comprometida.

Su objetivo, de acuerdo a lo reseñado por la página oficial del concurso, es «llegar al corazón de la gente y que me apoyen por lo que soy, no solo por cómo luzco, tener un mensaje que inspire. Demostrar que los concursos de belleza no son superficiales; más bien son un medio para enaltecer el valor de una mujer a través de una plataforma que les da voz y visibilidad».

Luego, le sigue María Laura Montes, Miss Guárico, una modelo de 25 años, quien además es politóloga, asesora de imagen y CEO de una marca de ropa. Montes, se describe como una persona con «muchísima educación emocional, apasionada y con ímpetu por aprender».

Asimismo, expresó que quiere «sembrar una voz de contenido en el país y lograr con su accionar que el venezolano recupere y mantenga el sentido de pertenencia por nuestra esperanzada tierra».

Cinco favoritas a ganar el Miss Venezuela 2021

También, Rosangel Requena, Miss Vargas, es una de las candidatas mas fuerte a llevarse la corona. Es estudiante de Comunicación Social y tiene 21 años. Se considera «extrovertida, amigable, decidida y alguien con la convicción de lograr lo que se propone»

Al tiempo, espera «disfrutar por completo esta etapa de su vida y dar lo mejor de sí. Aspirando no sólo a ganar el título de Miss Venezuela 2021, sino también conquistar los corazones de los venezolanos».

De igual manera, entre las cinco favoritas a ganar el Miss Venezuela, se encuentra Victoria Vargas, Miss Lara, una joven de 21 años, estudiante de Ingeniería Industrial y se define como «responsable, bondadosa y optimista».

Sobre su participación, comentó que espera la permita profesionalizarse como modelo y «crear una organización de ayuda social; que beneficie a los sectores más afectados y vulnerables de mi país. Otro de mis grandes sueños es construir una empresa chocolatera, teniendo como materia prima el cacao venezolano».

Además, Amanda Dudamel, Miss Región Andina, tiene 21 años y es diseñadora de modas. Asegura, que es una mujer «perseverante, leal y muy optimista».

De igual manera, detalló que «Me gustaría que el público supiera que detrás de la Amanda hay una mujer muy perseverante; una niña que ha soñado en grande desde pequeña y que cada paso que va dando lo va haciendo con mucha entrega, amor y dedicación».

