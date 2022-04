El Dr. Argenis Chaparro Madriz explica los beneficios de la cirugía sin huellas

Compartir

Los probióticos son cada vez más populares y pueden ayudar de forma natural a mejorar nuestro sistema digestivo, gracias a sus microorganismos vivos (Lactobacillus helveticus y Lactobacillus rhamnosus), que al consumirlos proporcionan beneficios para la salud.

Los probióticos actúan principalmente en el aparato digestivo, donde pueden afectar el microbioma intestinal. Este microbioma está formado por muchos microorganismos (en su mayor parte bacterias) que viven principalmente en el intestino grueso.

Cuando una persona ingiere probióticos, estos le ayudan a proteger el aparato digestivo de microorganismos nocivos, a mejorar la digestión y la función intestinal. Además, podrían proporcionar otros beneficios para la salud, explican los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

Existe cierta evidencia de que los probióticos podrían ayudar a prevenir la diarrea asociada con el consumo de antibióticos y a mejorar los síntomas del síndrome del intestino irritable. Pero no hay nada confirmado, recuerdan los especialistas americanos. Las autoridades sanitarias aseguran que se necesita más información para establecer esta relación. Tampoco está claro el tipo y la cantidad que sería útil.

Alimentos que contienen probióticos

Podemos encontrarlos fácilmente y de manera natural. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan); los probióticos pueden formar parte de la composición de distintos tipos de alimentos. Algunos ejemplos: los yogures, el kéfir y otros productos alimenticios consumidos de forma habitual como parte de la dieta.

La Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés) amplía un poco más esa lista.

Entre los alimentos que contienen probióticos encontramos: bebidas de soja, yogur; leche Acidophilus (leche regular enriquecida con una cepa saludable de bacterias); suero de la leche; algunos quesos blandos (por ejemplo, Gouda); miso (pasta de soja fermentada); tempeh (torta de soja fermentada); kéfir (bebida hecha de leche de vaca fermentada); kimchi (vegetales fermentados picantes); y chucrut sin pasteurizar.

Lo cierto es que no existe una legislación específica que regule el uso de probióticos en alimentación humana. Por tanto, no existen requisitos específicos para los mismos, ni una lista de probióticos autorizados. Según la Aesan, esto no quiere decir que no se puedan emplear en alimentación. De hecho, para algunos alimentos, como el yogur, son fundamentales para su fabricación.

El uso de probióticos en alimentación está sujeto a los requisitos generales establecidos en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. En particular, para el empleo de estos probióticos debe tenerse en cuenta que el artículo 14 del Reglamento: no se puede comercializar alimentos que no sean seguros.

Probióticos añadidos que ayudan nuestro sistema digestivo

A algunos alimentos no fermentados se les agregan microorganismos. Estos alimentos incluyen algunos cereales, jugos, leches, barras nutritivas, batidos y leche en polvo (fórmula) para bebés y niños pequeños. Si estos alimentos proporcionan beneficios probióticos depende de los tipos y cantidades de microorganismos que tengan.

Otra opción es consumirlos en forma de suplemento dietético, indican los NIH. De hecho, encontramos suplementos dietéticos etiquetados como probióticos contienen una amplia variedad de microorganismos y cantidades.

