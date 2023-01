Estos son los países que RBD visitará en su gira de 2023

Compartir

El nuevo tema de Shakira con el Dj argentino Bizzarap, Sessions #53, sigue siendo un éxito y generando opiniones, tanto a favor como en contra.

Uno de los comentarios más resaltante ha sido el de la presentadora venezolana Erika de la Vega quien aprovechó su más reciente boletín informativo para aborda la canción, pero desde una experiencia personal.

«¡Gracias, Shakira! Yo tenía 16 años cuando mi papá y mi mamá finalmente se separaron. Digo finalmente porque mi hermana y yo sabíamos que iba a suceder, pero no teníamos claro cuándo. Mi mamá lloró a mares. Lloró sin parar. Lloró un día tras otro. Lloró en el baño, en la sala, en el carro. Lloró por meses. Lloró por años. Durante mucho tiempo la acompañé a cuanta terapia se inventaba para sentirse mejor», escribió la venezolana en su artículo.

Erika de la Vega habla del tema de Shakira

«…un año después del divorcio, a mi mamá la operaron para sacarle un fibroma no maligno del tamaño de una pelota de nueve centímetros con útero incluido. En una entrevista que le hice hace poco a la Dra. Marianela Castés (inmunóloga y fundadora, presidente honoraria de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología) me contó en mi podcast En defensa propia, que a ella le extrajeron no uno, sino tres fibromas no malignos en el mismo sitio y tenía la certeza que habían aparecido como consecuencia del abandono de su segundo esposo, después de una relación feliz de 23 años», agregó Erika de la Vega.

Tras ello, explicó cómo las emociones y pensamientos afectan el sistema inmunológico y cómo canciones como la de la colombiana ayudan a prevenir enfermedades en las mujeres.

«Es decir, la calidad de tu sistema inmunológico va a depender de tus pensamientos y de cómo manejas tus emociones y el estrés, más que de tu carga genética. Canciones como las de Shakira ayudan a exorcizar el dolor. Quién sabe cuántos fibromas nunca existirían por esta canción. ¡Gracias, Shakira!», finalizó la presentadora radicada en Miami.

Luego de hacer pública su historia en su boletín y redes sociales, Shakira agradeció a la venezolana por compartir el mensaje.

«¡Gracias, Erika de la Vega, gran artículo! Me dejas con mucho que pensar. Un gran abrazo para ti y tu madre», expresó la barranquillera a través de un storie en su Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Erika De La Vega (@erikadlvoficial)

Con información de: Diario de las América

No dejes de leer: Jorge Cid estrenó el video de “No he podido olvidarte”

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN