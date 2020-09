Las clases a distancia inician el 16 de septiembre dijo Aristóbulo Istúriz

El próximo miércoles 16 de septiembre inician las clases a distancia informó el ministro de Educación del gobierno chavista Aristóbulo Istúriz.

“Lo importante es que habrá reinicio de clases el 16 de septiembre. Lo fundamental es garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud, por eso hipotecamos el derecho a la educación, que lo terminamos por la vía no presencial, a distancia”, dijo Istúriz durante una entrevista para RNV.







Seguidamente, el funcionario reiteró la necesidad de entablar un debate para discutir si habrá o no un retorno a las clases presenciales en el mes de octubre, como previamente lo propuso Nicolás Maduro.

“Cada estado ha venido haciendo propuestas. Han surgido muchos elementos en esta discusión”, expresó.

El periodo escolar 2020-2021 inician el 16 de septiembre, sin embargo, los padres y representantes de estudiantes, al igual que el personal docente, han manifestado que existen problemas de conexión a internet en sus urbanizaciones, además de fallas eléctricas para iniciar las clases a distancia.

Opinó del indulto

Por otro lado, en cuanto al indulto otorgado por Nicolás Maduro a 110 personas ayer, precisó que este decreto busca una «reconciliación».

«El decreto presidencial persigue la Reconciliación Nacional. Un sector de la oposición lo que quiere es la violencia», subrayó.

Por último, cree importante que la gente «tenga una segunda oportunidad. Lo ideal es que haya la reconciliación entre venezolanos y que el pueblo decida».

