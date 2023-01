Regreso a clases inicia en medio de protestas este #9Ene (+Vídeos)

Compartir

El Miami New Media Festival arranca el 2023 con sendas proyecciones en los Andes venezolanos: el 11, 12 y 13 de enero en San Cristóbal, estado Táchira.

Específicamente a las 6:30 pm, en Bordes Galería – Café de la Fundación Cultural Bordes.

Y del 22 al 29 de enero, de 9:00 am a 5:00 pm, en el Espacio Proyecto Libertad de Ciudad de Mérida, estado Mérida.

Estas proyecciones son parte de la gira de la XVII edición, que tiene como tema curatorial “Civility vs Violence: Education, Art and Community as a Way to Embrace Nonviolence” (Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia) y participan un total de 46 obras de video arte.

Así lo informó el coordinador de los eventos en el Caribe Insular y Continental del MNMF, Jimmy Yánez, quien explicó que estas proyecciones en Venezuela incluyen 34 videos de la selección principal, 6 de la convocatoria italiana y 6 de los Países Bajos.

“El MNMF sigue los cambios de los nuevos medios y de nuestras sociedades, en constante búsqueda de propuestas innovadoras para ampliar el espectro de miradas sobre las prácticas artísticas».

«Esta XVII edición desea promover el concepto del civismo, el respeto, el arte y la educación como formas efectivas para abrazar la paz».

«Las comunidades deben ser los actores principales en este proceso de cambio y las expresiones artísticas pueden ser una respuesta con efecto favorable para la sociedad”, indicó Jimmy Yánez.

El estreno mundial de esta XVII edición se llevó a cabo en la galería ArtToSaveLives Contemporary de Miami del 08 al 29 de octubre de 2022, para luego dar paso a la gira internacional con una decena de proyecciones internacionales que incluyó Italia, los Países Bajos y Colombia.

Y luego de los Andes venezolanos, tocará el turno a Maracay y Barquisimeto

El Miami New Media Festival es promovido por la fundación Arts Connection, con sede en la ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos). Es una plataforma internacional creada y coordinada por venezolanos: nació de la mano de Andreina Fuentes Angarita y la coordinación general está a cargo de Milagros González; con el apoyo de Marinellys Tremamunno en Italia, Hugo Palmar en los Países Bajos y Jimmy Yánez en el Caribe Insular y Continental, como coordinadores regionales.

La artista Andreina Fuentes Angarita explicó que el MNMF es concebido como una gran fiesta del arte contemporáneo.

Promueve talentos emergentes con numerosas actividades artísticas (indoor, outdoor y virtuales), que incluyen proyecciones, performance en vivo, workshops, muestras y conferencias.

Para conocer el programa de actividades sigue las redes sociales oficiales y visita la web: https://www.miaminewmediafestival.com/

