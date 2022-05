Así quedó la clasificación del Gran Premio de Miami de la F1

Compartir

Charles Leclerc obtuvo la pole position en la clasificación del Gran Premio de Miami en lo que fue la inauguración de este GP que se corrió por primera vez en la historia de la Fórmula 1.

Un duelo Ferrarista se vivió en Miami, en el momento en que Sainz fue más rápido en el primer sector, Leclerc en el segundo y en el tercero; llevándose finalmente la pole sobre el español por algo más de una décima. En el caso de Verstappen, falló y abortó su último intento.

Un resumen de éste sábado, es que el nacido en Montecarlo hace 24 años, logró arrebatarle el primer lugar a Max Verstappen de Red Bull; quien logró liderar gran parte de la clasificación, pero finalizó incluso tercero, detrás del español Carlos Sainz, también de Ferrari.

Tras una espléndida carrera, la marca del carro rojo conquistó la pole position en la edición inaugural; por lo que largará en la primera posición este domingo.

https://twitter.com/F1/status/1523048010741166080?s=20&t=kH8fX6DQZZo3KGlkGlhRFQ

Clasificación del Gran Premio de Miami

En éste sentido, Leclerc afirmó que «Desde el accidente en los libres he ido recuperando la confianza poco a poco. Mañana será un día interesante. No he hecho ninguna tanda larga, será la primera vez y será un reto muy grande. Igualmente, creo que podemos hacer un buen trabajo».

Respecto a los que fueron eliminados, 11- Fernando Alonso; 12- George Russel, 13- Sebastian Vettel, 14- Daniel Ricciardo y 15- Mick Schumacher.

Vale mencionar, que Esteban Ocon y Carlos Sainz tuvieron accidente en la previa de la qualy; cuando el español de Ferrari y el piloto de Alpine sufrieron despistes en la curva 14 durante las prácticas libres 2 y 3, respectivamente.

Eso significa, que será un antecedente a tener en cuenta por parte de los pilotos.

https://twitter.com/F1/status/1523058844280131585?s=20&t=kH8fX6DQZZo3KGlkGlhRFQ

Mira el circuito del GP de Miami 2022

En relación al circuito, el trazado creado para este Gran Premio por la empresa británica Apex Circuit Design; es de 5,4 kilómetros de extensión, el cual se ubica en un entorno urbano en la zona de Miami Gardens.

Específicamente, en el Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins de la NFL.

Sobre la pista, posee 19 curvas, tres zonas de DRS y velocidad máxima, antes de las curvas 1, 11 y 17. También, antes de la curva 17 se espera que los monoplazas lleguen a una velocidad máxima de unos 320 kilómetros por hora.

Con información: ACN/Motorsport/As.com/Foto: Cortesía/Fórmula 1

