CLEC prepara nueva Constitución de Carabobo

Compartir

El diputado de la Asamblea Nacional, por el estado Carabobo, Javier Bertucci está libre de cáncer, según lo confirmó ayer domingo 29 de mayo en la Iglesia Cristiana Maranatha Venezuela.

Bertucci, había dado a conocer en marzo pasado que tenía al enfermedad, pero para ese momento apeló a la «misericordia y bondad del Señor Jesús» para superar la situación; reseñó el portal de Tal Cual.

Relató que tras ir al chequeo médico para que le indicara el tratamiento a seguir para mejorar de la enfermadad, el galeno lo declaró totalmente sano; lo que sercioró con dos exámenes que corraboraron que el cáncer no estaba en su organismo.

“Me repetí el examen, y el médico corroboró mi actual estado de salud. El doctor me dijo: No puedo ponerle tratamiento a alguien sano. No hay ningún vestigio de cáncer en tu cuerpo”, relató.

Javier Bertucci está libre de cáncer

“Me repetí el examen, y el médico corroboró mi actual estado de salud. El doctor me dijo: No puedo ponerle tratamiento a alguien sano. No hay ningún vestigio de cáncer en tu cuerpo”; relató.

Javier Bertucci, pastor de la Iglesia Cristiana Maranatha, atribuyó su mejoría de salud al poder de Jesús; luego de que en varias iglesias dentro y fuera del país los fieles se congregaran a orar por su mejoría y a ayunar como parte de su ofrenda en beneficio de la mejoría del también parlamentario.

“Dejamos llegar la ciencia hasta donde pueda, y luego de eso, usamos la fe para llegar a donde la ciencia no puede”; instó Bertucci a la iglesia.

Anunció, de igual forma, que se incorporará de forma progresiva a las actividades y responsabilidades que tiene tanto en las organizaciones que lidera como en la Asamblea Nacional; refiere una nota de prensa.

¡Que alegría estar con mi familia @maranathaVE después de 2 meses!», colgó el político en su cuenta de Twitter ayer domingo 29 de mayo, pasadas las 11:00 de la mañana, acompañado con una foto en un templo repleto.

Cabe recordar que hace dos meses Bertucci dijo en la Iglesia Maranatha. que «lamentablemente fui diagnosticado con cáncer». Haciendo alusión a sus creencias espirituales, agregó que «estoy convencido de la misericordia y la bondad de mi Señor Jesús»; manifestó entonces según reseñó el portal Venezuela News.

https://twitter.com/i/status/1531254783532736515

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Primarias opositoras son de unión y no un «concurso de vanidad», dice Guaidó

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN