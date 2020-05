Cliente fiel, un diamante en bruto para muchas empresas

Los pronósticos indicados por la mentalista, psíquica y pitonisa, Nancy Salcedo Deiviz; donde vaticinaba que la saliva del perro pudiese ser uno de los componentes; para obtener la cura del coronavirus chino, fueron publicados por este portal el 22 de enero de 2020. En la actualidad, ya están entrenando una raza de perros para detectar el coronavirus a través del olfato.

Antecedente del vaticinio

Esta revelación la tuvo el 2 de Diciembre del 2015; y fue registrada por la mentalista con el fin de dejar constancia legal de los hechos; en fecha 22 de Marzo del 2019, ante la Notaría Pública Octava de Caracas, del Municipio Libertador.

Dicho documento relata: “Yo me encontraba cerca de una plaza de toros en Venezuela; y un perro de raza pequeña llegó hasta mí, olfateándome y lamiéndome las manos, los brazos y las mejillas. En cuestiones de segundos, me visualice en un vehículo donde íbamos tres personas; un hombre que manejaba, una mujer que iba a su lado, y yo que estaba en la parte de atrás.

Durante el recorrido nos encontramos una niña en la vía publica en pleno día, de aproximadamente seis años. El chofer no paro, sino que continúo su recorrido para encontrarnos más adelante con muchas personas fallecidas y otras moribundas”.

La vidente explica la visión

Todo esto me indicó en la visión que estas personas estaban pasando por alguna enfermedad que aquejaba fuertemente a la población. Lo que me había hecho el perro me indicaba que se trataba de otorgarme una protección o inmunidad antes de cruzar yo por la zona afectada. La edad de la niña me indicaba a mí que para encontrar esta cura podrían pasar seis años o menos; a partir de la fecha en que tuve la visión para que se realizara el descubrimiento científico.

Las manifestaciones que vi en las personas moribundas dentro de la visión; coincidían con los síntomas que en la actualidad describen las autoridades sanitarias sobre este virus; y que en la saliva del perro podría estar contenido el elemento para el desarrollo de la vacuna. Por eso mi llamado era hacia los científicos, para que se estudiara a fondo la saliva del perro, también al gobierno venezolano para que se tomaran las previsiones en los aeropuertos, fronteras y alcabalas, con el fin de establecer un control sobre el ingreso de personas al país sin vacunación.

Allí advertí también, que no se trataba de que las personas usaran la saliva de los perros de forma directa sobre sí mismas, porque de esta manera podría ser más bien perjudicial; sino que, la idea era que los científicos estudiaran a fondo que hay dentro de esa saliva, y que después de procesar los elementos, sirviera para la curación de algunas enfermedades; así como ha sido el caso de otros animales, donde por ejemplo como es el caso del caballo, los antígenos que dé él se sacan, sirven para contrarrestar el veneno de una mordedura de culebra.

Otra vez el perro

Recientemente una investigación en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en conjunto con la Universidad de Durham y la organización británica Medical Detection Dogs, están entrenando una raza de perros para detectar el coronavirus a través del olfato para registrar en futuro la enfermedad en personas que ingresen a los aeropuertos de los diferentes continentes. Lo que están haciendo los científicos con el animal, tiene que ver mucho con mi visión, pues este perro de raza pequeña no sólo me lamió sino que también me olfateo, lo cual me indica que debe revisarse también la saliva de estos mamíferos, pues en ella podría encontrarse un componente para la cura no sólo de esta enfermedad sino de otras ya existentes de las cuales se desconocen su curación.

En la visión dentro del carro donde viaje, se encontraba una mujer como lo indique anteriormente, y esto también me dice a mí, que en el país asiático China que también busca la vacuna, una mujer podría ser clave y relevante para esta búsqueda.

Debo acotar que en mi visión me encontré muy cerca de una plaza de toros donde vi las personas fallecidas y moribundas. El símbolo del toro también me estaba indicando que en el año 2021, que será regido por el Buey, según el horóscopo chino, la India, cuyo animal sagrado también es representado por un toro o buey, podría ser uno de los países que aportaran una de las curas para esta enfermedad, señalo la vidente Nancy Salcedo Deiviz.

Una recuperación muy lenta

Este año 2021, será un año muy lento en cuanto a la recuperación del país venezolano, nos dice la vidente, pues su economía se restablecerá lentamente con la ayuda de todos los gobiernos de América, quienes se unirán para resolver no solo los problemas económicos, sino también, los problemas de orden climatológico y de protección de la fauna.

Ella también hace un llamado al gobierno nacional para que se haga todo el esfuerzo necesario con el fin de reactivar la economía en general y el sector industrial incluyendo el área petrolera. Visualiza que no se realizaran eventos a nivel nacional ni internacional ligados a la cultura, o el deporte. Y señala que Venezuela es privilegiada y protegida por Dios, ya que no ha sido afectada como el resto del mundo, tras reportar casos mínimos que se han podido controlar.

Destaca el cambio de conciencia que se dará en el ser humano y, que entraremos en una nueva etapa, donde veremos muchas cosas que vienen del universo y que será un profundo despertar para la humanidad.

Pronósticos cumplidos

Entre los más importantes pronósticos que ha hecho la vidente mentalista Nancy Salcedo Deiviz a nivel nacional e internacional y que ya se han concretado están:

-Toque de queda nacional en Venezuela por efectos de medidas económicas, 23 de Febrero de 1989 (suceso ocurrido el 27 de Febrero de 1989)

-Triunfo del Presidente Nelson Mandela a la Presidencia de Suráfrica, 14 de Septiembre de 1990 (suceso ocurrido en Abril de 1994)

-Triunfo del Dr. Rafael Caldera a la presidencia de la Republica como última alternativa del estilo de democracia conocido hasta entonces, 19 de Agosto 1993 (suceso ocurrido en el año 1995)

-Personaje relacionado con el área militar regirá y cambiará el destino de Venezuela, su mandato se extenderá por dos periodos, Abril año 1991 (suceso ocurrido en el año 1999 con el arribo de Hugo Rafael Chávez a la presidencia)

-Cuba se abre a los Estados Unidos y al mundo, 10 Agosto del 2000, (suceso ocurrido el 13 de Abril del 2015)

-Maduro gana elecciones presidenciales venezolanas, 2 Abril 2013, (suceso ocurrido 14 Abril 2013)

