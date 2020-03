Cliver Alcalá vincula a Guaidó con plan para atacar a Maduro (+ audio)

El mayor general (R) del Ejército, Cliver Alcalá vinculó a Juan Guaidó con el plan que se fraguaba desde territorio colombiano contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según la entrevista realizada por la emisora del vecino país W Radio.

Alcalá Cordones, quien dijo que se encuentra en su casa, en Barranquilla agregó que el Gobierno de Iván Duque no estaba en conocimiento de nada, pero el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y el operador político J.J, Rendón firmaron un contrato con “empresas contratistas” manejadas por agentes estadounidenses.

El militar dijo a sus entrevistadores de W Radio que la operación militar estaba enmarcada Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Explicó que Guaidó no sabía nada de cómo se realizaría la operación, por el grado de corrupción que hay en su entorno.

Desde el martes 24 de marzo en la noche, Maduro do un adelanto de lo que al día siguiente, Jorge Rodríguez amplió sobre el posible ataque, desde Colombia.

Rodríguez dijo que era un plan para asesinatos selectivos, fraguado desde Barranqulla, Riohacha, donde salió a relucir el nombre de Cliver Alcalá y otros actores políticos adversos a Maduro.

Se trató del decomiso de un arsenal ubicado en un vehículo, donde se encontraron 26 fusiles de asalto, visores nocturnos y silenciadores.

Pues el jueves 26 de marzo, la administración de Donald Trump le puso precio también al mayor general Cliver Alcalá y éste salió con estas declaraciones.

En la lista de EE.UU.

Este jueves apareció su nombre en la lista de búsqueda de Estados Unidos y al respecto Cliver Alcalá dijo «es un fiscal que está generando la acción y presumo que no conocer el acuerdo confidencial que tenemos»..

Desde su casa, donde dijo encontrarse manifestó: «mi vida en este momento sé que corre peligro, lo asumo sin problema. En Barranquilla las autoridades colombianas han estado hablando conmigo. No estoy en un intento de fuga».

«Para mí es una patraña que me estén acusando de algo que no he hecho. Todos saben bien quién es el responsable. Yo no puedo revelar los detalles de la operación, acá nos enteramos como el régimen de Venezuela tenía relación con el narcotráfico»,

Igualmente, aseguró: «Ninguna autoridad colombiana conocía de la operación que veníamos preparando contra Venezuela. Ni el presidente Iván Duque ni las Fuerzas Militares. Ellos solo se enteraron hasta hace 48 horas».

