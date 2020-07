Entre cloacas colapsadas habitan en La Vivienda de Los Guayos

Entre cloacas colapsadas, abandono de espacios públicos y en oscuridad habitan en La Vivienda Popular de Los Guayos; donde sus vecinos esperan desde hace al menos un año el «gobierno de calle» ofrecido por la gestión municipal.

Así lo denunció, el dirigente social Eduar Yépez, quien aseguró que en el sector dos de la segunda etapa de La Vivienda Popular; transcurren los días en la decadencia de varios servicios públicos también durante la cuarentena por la pandemia.

Asimismo, la vocera del comité de agua del consejo comunal «Fórmula 1″ del mencionado sector, Sonia Morillo; afirmó que “hace cerca de cinco meses tenemos las cloacas colapsadas, afectando cerca de 200 viviendas en las veredas 9, 11, 14, calle 4, 7 y en la avenida principal”.

Por su parte, Silvia Malavé, otra afectada recordó que “hace un mes vinieron varios trabajadores en un camión; destaparon la tubería y estuvo casi una semana limpia, pero nuevamente se rebosó y colapsó».

Aunado a ello, todas las veredas del Fórmula 1 se mantienen en la oscuridad al caer la noche “desde hace 4 años”; enfatizó Morillo.

Cloacas colapsadas en La Vivienda de Los Guayos

En cuanto a las cloacas colapsadas en La Vivienda de Los Guayos, vecinos explicaron que el problema se origina; en el sector 6 donde la tubería de aguas negras cedió e impide que circule el líquido.

«Actualmente, una boca de visita derrama las aguas cloacales en el canal de aguas pluviales de la Avenida Principal», detalló uno de ellos..

Sobre ello, Octavio Hernández, residente de la calle 6 del mismo sector pero de la primera etapa; manifestó que “desde hace dos meses, el agua de las cloacas se me vino hacia dentro de mi casa, las paredes y pisos están húmedos; los baños inutilizables…»

Relató sobre la cotidianidad, que para realizar las necesidades de las seis personas que viven en su residencia; que “tenemos que ir a donde los vecinos por aquí cerca o donde algún familiar”.

Comentó, que cuando colocan la queja ante las autoridades municipales e Hidrocentro; les indican que no hay tuberías para solventar la falla y finalmente no resuelven nada.

En este sentido, las cloacas colapsadas en La Vivienda de Los Guayos que se acumulen en las calles y dentro de las casas; generan enfermedades respiratorias y de la piel.

Respecto a ello, la vocera del comité de salud del c.c, Irma Mendoza, denunció; que “en el CDI no hay medicinas, no hacen ningún tipo de exámenes, no cuentan con tensiómetro ni medicinas y se encuentra enmontado».

Alumbrado, escuela y espacios recreativos

Además de lo antes descrito por los afectados, el residente de la avenida 2, Luis Pérez, contó; que “hace un mes vino el alcalde, le denuncié que un poste se está cayendo y a punto de dejarnos sin luz».

También, le informó que se necesita dragar el canal, «dónde yo mismo he matado de 18 o 20 culebras…»

Respecto a una de las escuelas, la comunidad educativa aún espera una dotación y que se culminen algunas obras; con «recursos que fueron donados por una empresa privada, aunque parece que no fue suficiente para que las autoridades gestionaran los trabajos; a pesar de que la matrícula aumentó en la zona», detalló el dirigente Yépez.

De igual manera, la mayoría de los vecinos coincidieron en que el Parque Tierra de Arawacos; se encuentra lleno de maleza y en estado de abandonado.

