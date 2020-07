Nuevo CNE incrementó a 277 los diputados a elegir para la AN

Este martes, el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado por el TSJ, incrementó a 277 el número de diputados a elegir; para conformar la Asamblea Nacional y que estas elecciones serán en diciembre de este año.

Así lo anunició, la nueva y recientemente designada como presidenta del órgano electoral, Indira Alfonzo; quien en declaraciones a medios de comunicación declaró que de “forma unánime y en sesión permanente las normas especiales; para las elecciones parlamentarias del período 2021-2026, las cuales aumentan el número de diputados y la participación de partidos políticos».

Asimismo, Alfonzo explicó que se incrementa el número de cargos elegibles, de 167 a 277 diputados y diputadas; cifra que equivale a un aumento del 66 por ciento.

CNE incrementó a 277 los diputados a elegir

Además de incrementar a 277 los diputados a elegir, la rectora del CNE informó; que “se amplió considerablemente la participación de las organizaciones con fines políticos».

Es decir, habilitaron 86 para participar en el proceso electoral, divididas en 28 nacionales; 52 partidos regionales y seis representantes de pueblos y comunidades indígenas para las mismas 87 circunscripciones electorales.

«En cuanto a la representación, 52 % serán para el voto lista y 48 % para el voto nominal. Estamos avanzando de forma contundente a dar respuesta a todas y cada una de las exigencias que demanda el pueblo venezolano; para unas elecciones parlamentarias cónsonas con las realidades del país”, afirmó Alfonzo.

Sobre los nuevos rectores, vale recordar que fueron nombrados por TSJ el 12 de junio y el 15 de junio; se instaló el nuevo CNE presidido por la exmagistrada Indira Alfonzo, acompañada por Rafael Simón Jiménez como vicepresidente y Gladys Gutiérrez. También, por José Luis Gutiérrez y la ratificada Tania D’ Amelio como rectores principales.

Sin embargo, el líder de la oposición Juan Guaidó, además de presidente de la AN; rechazó esos nombramientos y acto seguido no reconoció lo que consideró como una “farsa electoral”. Esto significa, que toda acción que realice el CNE, incluyendo la de incrementar a 277 los diputados a elegir, no serán validadas por Guaidó.

Con información: ACN/Efecto Cocuyo/Foto: Cortesía

