CNE rechazó la declinación de la candidatura de Carlos Ocariz

La declinación de la candidatura del opositor Carlos Ocariz, la rechazó el Consejo Nacional Electoral (CNE) éste viernes; por presentarla fuera del tiempo establecido.

Es de recordar, que el candidato a la gobernación del estado Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), informó su decisión éste jueves durante una asamblea.

Luego de ello, de acuerdo a información publicada por el periodista Eugenio Martínez a través de su cuenta en Twitter; escribió que “la declinación de Carlos Ocariz no ha sido aceptada por el CNE, por considerar que se presentó extemporáneamente (el trámite es digital y personal ante la junta electoral)».

Respecto a ello, el abanderado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tal y como se rumoraba en las últimas horas; lo dio a conocer a través de las redes sociales, por lo que se hizo viral la noche de éste jueves.

De igual manera, Ocariz informó sobre su decisión durante una rueda de prensa junto a dirigentes políticos; que se llevó a cabo en Los Palos Grandes, municipio Chacao, estado Miranda.

Entre lo que expresó se puede mencionar, que entre lágrimas dijo «He decidido dar un paso adelante y poner a la orden mi aspiración (…) No se trata de llegar de segundo. Divididos no ganamos. A todos les consta el esfuerzo que hemos hechos para tener una candidatura unitaria en Miranda. Lamentablemente estas propuestas no fueron aceptadas».

