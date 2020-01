Nuevo ataque: Tres cohetes cayeron sobre la zona verde de Bagdad (+Video)

Varias explosiones se escucharon en Bagdad este lunes, según fuentes de la agencia Reuters, luego de que se observaran caer tres cohetes Katyusha dentro de la Zona Verde, que alberga varios edificios gubernamentales y misiones diplomáticas extranjeras; informaciones que fueron corroboradas por un comunicado de la policía iraquí.

Los tres cohetes fueron lanzados desde el distrito de Zafaraniyah, en las afueras de Bagdad, informaron las fuentes; agregando que dos cohetes cayeron cerca de la embajada de Estados Unidos; disparando de inmediato las alarmas antiaéreas de las cuales dispone las instalaciones norteamericanas en esa ciudad. .

En un video publicado por la agencia de noticias Al-Nadath y posteriormente tuiteado por el periodista Baxtiyar Goran, se escucha sonar las alarmas antiaéreas activas desde el interior de la embajada estadounidense; poco después del impacto de los misiles en plena zona verde de Bagdad.

#BREAKING: 3 rockets landed at Baghdad’s Green Zone, near the US Embassy.

Sirens triggered at the embassy.

📹 via @nafisehkBBC #Iraq pic.twitter.com/WMd2L02hcZ

— Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) January 20, 2020