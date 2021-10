Colapso de cloacas afecta calle y viviendas en Los Guayos

Compartir





















El colapso de las cloacas en la calle C del sector Don Nicanor Ochoa, socavó la calle donde debería conectarse al colector principal en el municipio Los Guayos, lo que podría dejar incomunicados a los habitantes de la calle Piar.

Así lo denunció, el dirigente social carabobeño, Eduar Yépez, quien explicó que esa falla ocasiona la erosión de la calle bajo la superficie; «al punto que el paso de un camión, hizo ceder el asfalto creando un cráter enorme».

Es así, que con la caída constantes de lluvias, el hueco se va expandiendo lo que amenaza las estabilidad de las casas; convirtiéndose en una boca de visita improvisada.

Por su parte, Carlos Ortiz, habitantes de la calle C, Casa No. 62 del sector Don Nicanor Ochoa, explicó que “las cloacas están colapsadas; cada dos meses nosotros debemos limpiar las tanquillas, nuestra cloacas no están conectadas al colector principal, las aguas negras se rebosan y salen por la mitad de la calle obstruyendo baños; pocetas, lavamanos y fregaderos, drenando hacia la calle».

De igual manera, Migdalia Paniagua también es otra afectada, pues vive en la Calle Piar entre Sucre y Rivas en el centro de Los Guayos; y comentó que “el viernes pasado un camión pasó y se hundió, todas las aguas de lluvia caen ahí y se está abriendo hacia mi casa poniéndola en riesgo; estamos muy mortificados, hay niños que pasan por la orilla y estamos a punto de quedar incomunicados».

Ante ésta situación, Yépez afirmó que son casi 80 familias afectadas, mayormente cuando llueve y sube el nivel del río Los Guayos.

«Las aguas se regresan y salen por los baños, las pocetas y centro piso, agua que finalmente llega a las calles de forma subterránea; socavando el asfalto con las consecuencias visibles de huecos y fragilidad del pavimento», agregó.

Al tiempo, Adriana Martinez, quien también vive en la calle C, advierte que “en la calle Sucre y en la Calle Rivas también hay unos huecos con la misma problemática. Llevamos tres años reclamando el arreglo y nada, tenemos temor de que este nuevo hueco siga el mismo camino y nos quedemos incomunicados, sin aseo y sin paso para nuestros vehículos».

Otro de los problemas, que perjudican a éstos habitantes, es la falta de alumbrado público en la calle Piar, donde Pacuala Díaz reclamó que “no tenemos ningún poste con alumbrado, solo tres casas iluminamos la calle, yo en mi casa instalé una lámpara, hace 4 años que ni un bombillo nos pone la alcaldía».

«Ciertamente, la desidia y falta de respuesta a las comunidades del actual alcalde Miguel Burgos lo excluyó de la reelección», sentenció el dirigente social.

