¡Fake news! Desmienten concierto de Coldplay en la Hacienda Santa Teresa

El venezolano José Meléndez deja huellas de colores en Ecuador. Desde que llegó al país latinoamericano se destaca como make up artist de grandes figuras del espectáculo y en este momento se prepara para hacer su debut en el teatro.

Este profesional del maquillaje inició su exitoso camino en este mundo de las brochas, bases y polvos tras culminar sus estudios universitarios. Dio sus primeros pasos en el área en Venezuela, pero sus ganas de salir de su zona de confort lo llevaron a Ecuador. Aunque empezó trabajando como mesero, sus ganas de emprender en el maquillaje lo llevaron a encontrar nuevamente su camino.

«Fue entonces que conocí a la productora de un canal que se interesó por mi trabajo, me ofreció una nueva oportunidad y empecé a trabajar en TC Televisión. Inicié ofreciendo tips de maquillaje una vez por semana en las mañanas en un magazine y luego empezó la vocación por el área educativa. Me preparé para poder dar clases, porque en Ecuador existe un gremio que se llama Junta Nacional en Defensa del Artesano al que hay que ingresar para poder impartir clases. Me fue súper, porque empecé a dar clases en academias muy importantes. Y después empecé a maquillar a grandes artistas y, sobre todo actrices», recordó José Meléndez.

«Para mí el maquillaje es vida, representa arte. En Latinoamérica lo que me hizo dedicarme al maquillaje es realmente empoderar, sacar esa parte linda de una dama. Mi vida cambió cuando observaba que las personas brillan con una fuerza interior una vez que las maquillaba. Aportar ese granito de arena para que la gente se sienta bien me llena muchísimo», manifestó.

Es así como dijo haber perfeccionado la piel de figuras del entretenimiento famosas en el país del Sur, como Dayanara Peralta, Carolina Jaime, Erika Velez y Giovanna Andrade, con quien trabajó en China como maquillador exclusivo durante la participación de la hermosa modelo en el Miss Funyverse.

Nuevos rumbos

Precisamente con Andrade decidió unir fuerzas para subirse a las tablas y contar parte de lo que vivieron en el gigante asiático. «La obra nace de la idea contar una historia. La creadora y protagonista de la pieza me hace esta propuesta debido a la experiencia que vivimos en China», detalló el profesional del maquillaje.

«Si bien es cierto que no soy actor, me encanta el mundo del espectáculo y me ofreció la oportunidad de recrear unas escenas de China pero desde la perspectiva del personaje que ya he creado para la exposición del Makeup: un chico atrevido maquillado en tacones, pero sin llegar a ser un look drag y el transformismo, así que acepté la propuesta», contó.

La obra se estrenó en el teatro más importante de Ecuador, el Teatro Sánchez Aguilar, y lleva por título Miss Funyverse.

