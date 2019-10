Colegio de Enfermeros solicita que Insalud coopere en el HUAL

El Colegio de Enfermeros del estado Carabobo solicita que Insalud coopere en la solución a la crisis que atraviesa el Hospital Universitario Dr Ángel Larralde (HUAL), por estar prácticamente cerrado y funcionando a 30% de su capacidad.

El presidente del Colegio de Enfermeros de la entidad, Julio García, rechazó que el Estado venezolano gaste recursos que ellos consideran innecesarios cuando este hospital, el segundo de mayor importancia en Carabobo, no tiene insumos para atender a los pacientes.

«Para empezar ya no es un hospital se ha convertido en un ambulatorio en lo real, en lo práctico, esto implica que ya la comunidad entendiendo este problema ya no se atreven a llevar a sus pacientes porque saben que los van a rebotar o referir, no se puede atender una emergencia por politraumatismo, una cesárea, en el hospital no funciona la planta eléctrica, hemos estado ahí 12 horas sin electricidad y queda a oscuras», explicó además, que no se puede garantizar la conexión de pacientes que usen aparatos que funcionan con energía eléctrica como un monitor o ventilador mecánico.

Acompañado de dirigentes gremiales de la región, se pronunció acerca del informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al tiempo, solicitaron la dolarización del salario, y manifestó que el ajuste debe realizarse mínimo a 400 dólares para cualquier trabajador del país.

Actualmente hay un déficit de 50% del personal de enfermería en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde del municipio Naguanagua, es decir de una capacidad de 700 enfermeros sólo están trabajando 380.