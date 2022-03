Colombia anuncia cierre de su frontera la próxima semana

Compartir

Colombia cerrará su frontera el próximo jueves 10 de marzo y hasta el lunes 14, motivado al proceso electoral del próximo domingo 13.

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios informó, “El cierre de fronteras para el proceso electoral iniciaría el jueves de la próxima semana a las 6:00 de la tarde, hasta las 11:59 de la noche del 13 de marzo; cuando termina el proceso electoral en Colombia”.

Destacó que las únicas personas que podrán entrar y salir del país en cierre de frontera serán los colombianos que viven Venezuela; para ejercer su derecho al voto en Villa del Rosario, Cúcuta, Arauca, Maicao, Puerto Carreño y Inírida.

“Hay que tener claridad que tenemos 6 puestos fronterizos en donde los ciudadanos colombianos en territorio venezolano que votaban normalmente en los consulados, podrán pasar a votar en esos puestos de votación sola y exclusivamente en esos puestos fronterizos para los ciudadanos que votaban y que están inscritos en esos consulados en el exterior», aseguró.

Garantiza el voto

«El Gobierno Nacional garantizará el derecho al voto de los más de 195.000 colombianos residentes en Venezuela»; añadió el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios.

Las elecciones serán para el próximo fin de semana, pero, desde este 5 de marzo empieza a regir la ley seca en todo el territorio nacional.

Se pide a los venezolanos que pasan a diario por los diferentes puesto de control hacia el país vecino que tomen sus precauciones del caso; para no generar así ninguna incomodidad, como ha pasado en ocasiones anteriores; esperando hasta pasadas las 12:00 am, para poder ingresar de nuevo a suelo colombiano, pidiendo no pasar por las llamadas trochas o pasos ilegales.

