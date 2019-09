Por «proteger a narcotraficantes» Colombia denuncia en la ONU a Maduro

“Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza. Y mucho menos del narcotráfico”, manifestó Duque en una declaración grabada que divulgó la Presidencia de la República.

Estas afirmaciones las hizo Duque dos días después de que un grupo de ex líderes de las FARC anunciara en un video su regreso a las armas.

El anuncio lo hizo Iván Duque, presidente de Colombia. «Están violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU que dice que no puede haber un Estado que les dé santuario a grupos terroristas, aseguró.