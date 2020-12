Crítican a Duque por plan de excluir de la vacunación a venezolanos irregulares

Colombia excluirá de vacunación a venezolanos irregulares en su territorio; lo anunció el presidente Iván Duque en una entrevista que le realizaron este lunes en Blu Radio, por lo que fue duramente criticado por exministros de salud.

Según migración Colombia, en el país hasta octubre contabilizaban 55% de venezolanos irregulares de los 1,7 millones que viven en suelo cafetero.

Duque señaló que los venezolanos en el territorio solo serán vacunados si tienen la nacionalidad colombiana o si están al día con la ley migratoria.

«Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no serán inmunizados»; afirmó el mandatario.

Colombia excluirá de vacunación a venezolanos irregulares Duque agregó que sin esas condiciones el gobierno estaría «casi que (haciendo) un llamado a la estampida; a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen».

Sin relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, el país acoge a la mayor población que ha migrado desde Venezuela desde 2015 por la severa crisis social en la decaída nación.

A octubre había en Colombia poco más de 1,7 millones de venezolanos, según la autoridad migratoria, que calcula que el 55% de ellos estarían «en condición irregular». En total han salido de su país cinco millones de venezolanos, de acuerdo con la ONU.

En medio de una mayor velocidad de los contagios, el mandatario enfatizó que su «prioridad» será la inmunización de los colombianos.

Sin embargo, explicó que en el caso de los venezolanos que estén regularmente en el país se aplicarán los mismos criterios para la vacunación que para los nacionales; es decir, por su condición de riesgo.

El gobierno anunció recientemente un programa de vacunación masiva a partir de febrero, tras asegurar el acceso a 40 millones de dosis para una población de 50 millones de habitantes. Entre las vacunas seleccionadas están las de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.

Duras críticas a la medida

Este lunes el presidente Duque fue criticado por su anuncio en torno a la población migrante.

«No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico. Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio»; escribió en Twitter el exministro de Salud Alejandro Gaviria.

Colombia es el tercer país latinoamericano con más contagios (1,5 millones) y el cuarto con mayor número de muertes (40.400).

El también exministro Juan Camilo Restrepo consideró «un disparate grave» el comentario del presidente.

«Las campañas de vacunación contra enfermedades contagiosas deben ser tan universales como posible. Dejar de vacunar a unos puede generar contagios a otros muchos»; afirmó Restrepo en Twitter.

Primera se realizará en febrero

El Ministerio de Salud informó este lunes que el país iniciará su primera fase de vacunación en febrero de 2021; con un lote de 1,7 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

«En febrero vamos a tener el primer grupo de vacunas que va a ser el de Pfizer y que son 1,7 millones de biológicos. En enero estaremos trabajando en el alistamiento; todo el plan que hay que hacer con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación»; dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Duque anunció el pasado viernes que el Gobierno cerró negocios para adquirir 10 millones de dosis de los laboratorios Pfizer y 10 millones de AstraZeneca; así como un acuerdo «a través de la plataforma Covax (de la Organización Mundial de la Salud) para adquirir 20 millones de dosis».

ACN/MAS/Agencias

