Colombia fortalecerá protección a políticos tras asesinatos de candidatos

Colombia aumentará la protección para los candidatos políticos que se presenten en las elecciones locales y regionales de octubre después de los asesinatos de siete aspirantes; dijo el lunes el presidente Ivan Duque.

Los asesinatos han provocado nuevos llamados a que se haga más para prevenir la violencia política en el país; donde cientos de líderes comunitarios y activistas de derechos humanos también han sido asesinados.

Unas 117.000 personas se postulan para gobernaciones provinciales, alcaldías y escaños en legislaturas provinciales y consejos locales en los concursos del 27 de octubre.

Doscientos treinta y seis de ellos tienen algún nivel de protección de la Unidad Nacional de Protección.

«Hemos hablado hoy con todas las partes para fortalecer las medidas de protección, para que la Unidad Nacional de Protección (UNP); pueda responder con más rapidez a las solicitudes, pero también muestra que ha habido avances significativos por parte de la UNP»; dijo Duque después de reunirse con funcionarios de seguridad; elecciones y judiciales, haciendo referencia a la agencia que brinda guardaespaldas y otras protecciones a figuras públicas.

«Todas las solicitudes de protección que se han recibido hasta ahora deben estar actualizadas en las próximas 72 horas», agregó Duque.

«También les hemos pedido a las partes que tomen medidas generales de protección; cuando informan a las fuerzas de seguridad sobre los movimientos (de los candidatos)».

Las investigaciones sobre los asesinatos avanzaban, dijo Duque, refiriéndose a dos arrestos en el asesinato de un candidato a alcalde en la provincia de Antioquia; y el asesinato del «autor intelectual» del asesinato de otro candidato en la provincia del Cauca.

Seis candidatos fueron asesinados durante la campaña en las elecciones locales y regionales de 2015, agregó Duque.

