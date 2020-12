Comandante de la ZODI ordena surtir gasolina a candidatos de la AN sin cola

El comandante de las Zonas Operativas de Defensa Integral ZODI de Trujillo, Giancarlo Delfino, ordenó surtir de gasolina a los candidatos de las Asamblea Nacional AN, sin cola y sin límite.

La autorización causó gran polémica. Delfino exigió que las estaciones de servicio de la entidad andina surtieran el combustible que pidieran; todos los candidatos de las parlamentarias.

El portal de noticias Punto de Corte difundió el audio; destinado a los funcionarios militares apostados en las gasolineras.

En este sentido, el comandante señaló que debían dar todo el combustible que soliciten los candidatos o los alcaldes de la entidad; dado que se debe “defender la revolución”.

Comandante ordena surtir gasolina a candidatos sin cola

“Alcalde o candidato que llegue ahí con moto, carro, camiones o listas, vamos a atenderlo. Prioridad. No quiero ningún alcalde o candidato me esté llamando para decirme que no lo atendieron. Si el alcalde va a meter mil carros; que meta mil carros y usted lleva la relación. La revolución debe triunfar aquí en Trujillo. Se garantiza y se defiende la revolución”, dijo.

De igual forma, señaló que la tropa profesional y los oficiales; en las estaciones de servicio deben prestar atención a la orden.

“Desde hoy hasta el día domingo tenemos un plan de remate de la revolución”; agregó.

Cabe destacar que Delfino no precisó si el privilegio era exclusivamente para los candidatos del Gran Polo Patriótico. Sin embargo, su manifestación de que “la revolución debe triunfar en Trujillo”; da a entender que los candidatos chavistas serán los principales beneficiados.

Cabe recordar, que la paralización de las refinerías; han generado largas colas de vehículos en las estaciones de servicios de Venezuela.

Los ciudadanos esperan por varias horas, incluso días en el interior del país para lograr surtir gasolina en sus automóviles; en medio de la pandemia de coronavirus.

Gasolina sin cola para los candidatos de la revolución, ordena jefe militar: -si son 1000 carros, los dejan pasar- enfatizó (Militares son parte del Psuv / Recursos del país son para el Psuv) https://t.co/cs5A1jiX4I — Beatriz Adrián (@Beadrian) December 4, 2020

ACN/Caraota Digital

