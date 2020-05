Comando Sur despliega unidades de operaciones navales en el Caribe

Este miércoles, a través del perfil en twitter de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, se publicaron imágenes de varios buques de guerra en formación junto a otras unidades navales en aguas del Mar Caribe. En el Tuit, la 4ta Flota indica que la operación naval está a cargo del Comando Sur; y está orientada a mantener la seguridad marítima en el Caribe.

De acuerdo a la información publicada por el órgano militar norteamericano adscrito al Comando Sur, cuatro fragatas de diferentes tipos estarían combinando fuerzas en esta operación naval sin precedentes en las aguas caribeñas; destacando además la presencia de aeronaves de patrullaje marítimo, entre otros activos militares propiedad de la marina norteamericana.

En una clara demostración de fuerza militar, la cuenta en twitter de la 4ta Flota de EE.UU. describió las operaciones con etiquetas que posiblemente hagan referencia a su misión actual: «Fuerza para tener en cuenta» (#forcetobereckonedwith) y «Promesa duradera» (#EnduringPromise); en lo que varios analistas políticos especializados han calificado como una clara alusión de la promesa realizada por el primer mandatario norteamericano y su videpresidente al pueblo venezolano, en varias oportunidades durante el año 2019.

«Todo dentro💪🏼 #USSDetroit viaja en formación con #USSLassen , #USSPreble , #USSFarragut y un avión P-8A asignado al VP-26 mientras realizaba operaciones de seguridad marítima en el Caribe. Las fuerzas se despliegan en el @Southcom AOR #forcetobereckonedwith#EnduringPromise»; tuiteó la 4ta Flota de los Estados Unidos.

Al momento se desconoce la posición exacta y el curso actual de la formación de buques de guerra que participan en la operación; por lo que se espera un comunicado del propio Comando Sur en las próximas horas a fin de ofrecer mayores detalles acerca del desarrollo de la operación marítima.

All in 💪🏼#USSDetroit travels in formation with #USSLassen, #USSPreble, #USSFarragut and a P-8A aircraft assigned to VP-26 while conducting maritime security operations in the Caribbean. The forces are deployed to the @Southcom AOR. #forcetobereckonedwith #EnduringPromise pic.twitter.com/gDDpexPlF7

— USNAVSO_4THFLT (@NAVSOUS4THFLT) May 13, 2020