Miguel Cabrera comanda la tropa venezolana de MLB 2021 (+ vídeos)

Comenzó las Grandes Ligas con 64 venezolanos, de nuevo encabezados por Miguel Cabrera y José Altuve; cifra que incluye a Tucupita Marcano, quien debutó ayer en el mejor beisbol del mundo.

Los ojos están puestos en Cabrera, quien ayer en su primer turno se fue para la calle con su jonrón 488, rumbo a la cifra soñada del medio millar de estacazos y se colocó a 133 imparables de los 3.000.

Según la nota periodística de la página de la LVBP, la lista pudo ser más elevada, pero en las últimas horas se redujo al ser puestos en asignación Breyvic Valera (Azulejos de Toronto), Ildemaro Vargas (Cachorros de Chicago), Rougnerd Odor (Rangers de Texas) y Jairo Díaz (Rockies de Colorado).

La lista está desglosada, con 28 en la Liga Americana y 36 del «Viejo Circuito» que incluye a ocho jugadores que están en la lista de incapacitados.

Esos peloteros son Carlos Carrasco (Mets de Nueva York, desgarre en la corva derecha) y Eduardo Rodríguez (Medias Rojas de Bostón, por síndrome del «brazo muerto») ambos lanzadores, el segundo sería el abridor del «Opening Day», ambos en lista de lesionados por 10 días.

También están lesionados Franklin Barreto (Dodgers de Los Ángeles, inflamación en el codo derecho); el pitcher Brusdar Graterol (Atléticos de Oakland, condición desconocida) y el infielder José «Cafecito» Martínez (Mets, desgarre de meniscos en la rodilla izquierda)

Completan la lista los pitchers José Castillo (Padres de San Diego), Yonny Chirinos (Rays de Tampa Bay) y Edwar Colina (Mellizos de Minnesota).

La temporada no pudo arrancar mejor, porque cuadro criollos la sacaron, Miguel Cabrera (Tigres de Detroit) , Asdrúbal Cabrera (Diamondbacks de Arizona), Pablo Sandoval (Bravos de Atlanta) y Eugenio Suárez (Rojos de Cincinnati).

A esto hay que agregar al versátil bateador zurdo Tucupita Marcano, quien logró ganarse un puesto en el roster de Padres de San Diego y debutó ayer en las Mayores, con 21 años de edad, quien está conceptuado como el mejor sexto prospecto de la divisa.

También está listo para «tomarse su primer cafecito» el derecho Luis Oviedo, selección del Draft de Regla 5 de Piratas de Pittsburgh; el serpentinero Carlos Eduardo Hernández (Kansas City); el jardinero Yonathan Daza (Rockies de Colorado).

Tucupita Marcano steps in to make his major league debut for the @Padres! #SDOpeningDay pic.twitter.com/oi4ntUg9hD

— Bally Sports San Diego (@BallySportsSD) April 1, 2021