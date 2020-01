¡Primer silbato! Portuguesa y Mineros arrancan la Liga de nuevo formato

El colombiano Fernando Gaviria repitió la dosis tras un endemoniado embalaje en la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan donde el belga Remco Evenepoel sigue líder del giro internacional.

Gaviria del equipo UAE Emirates, logró su segunda victoria al imponerse al sprint del tramo que se disputó entre Jáchal y Valle Fertil, sobre un recorrido de 185,8 kilómetros con tres puertos puntuables, dos de primera categoría y uno de tercera.

Gaviria mantiene un idilio permanente con la ronda sanjuanina, en la que lleva un total de siete victorias desde que inauguró su casillero de triunfos en 2017.

El colombiano Fernando Gaviria es uno de los mejores velocistas del momento y lo volvió a demostrar en un sprint muy disputado en el Valle Fértil, en el que demostró su templanza para saber esperar su momento cuando en el último kilómetro hubo intentos de marcar territorio por parte de ciclistas como Peter Sagan o Álvaro Hodeg.

A Gaviria lo ayudó mucho su equipo, en especial Maxi Richeze, que lideró la fila india de cuatro corredores que marcó un ritmo continuo y no dejó margen para que alguno de los combativos ciclistas argentinos llevara a buen puerto su entusiasmo.

Cuarta etapa de la @vueltasanjuanok y segunda victoria de la temporada!

Fourth stage of the @vueltasanjuanok and second victory of the season!@TeamUAEAbuDhabi @Emirates @FABconnects @Colnagoworld pic.twitter.com/ApwnTVnwfj

— Fernando Gaviria (@FndoGaviria) January 30, 2020