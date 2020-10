¡Primer banquete con algo de retraso! Comienzan Eliminatorias Sudamericanas a Catar

Sin público, bajo una estricta vigilancia sanitario, por lo menos eso es lo que ha pedido la FIFA, este jueves comienzan las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022, siete meses después de su fecha inicial, con las diez selecciones, bajo el mismo formato de todos contra todos, partidos de ida y vuelta, que irán por los cuatro cupos directos y la repesca.

Con ausencia de algunos jugadores claves para estas dos primeras fechas, otros por lesiones, pero la mayoría por no recibir permiso; motivado a la nueva realidad del planeta, como lo es convivir con el covid-19, que paró al mundo deportivo por meses, pero la llamada nueva normalidad se adopta como ley.

Diez combinados, que comenzaron a armarse, por lo menos e las libretas de cada uno de los técnicos; algunos más claros que otros, solo con las dudas por el virus,pero ya listos para dar el primer paso.

Comienzan eliminatorias sudamericanas a Catar 2022

Tres juegos suben el telón del Premundial, pero será Uruguay-Chile que escucharán el primer silbato en el estadio Centenario; este jueves a su par de Chile (6:30 pm).

Sin Edinson Cavani pero con Luis Suárez como referencia de ataque; la Celeste buscará allí sus primeros tres puntos ante un equipo que en las últimas cuatro visitas a Montevideo apenas cosechó una unidad de doce.

Con vistas al partido, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez llegarán con tres entrenamientos; producto del trabajo llevado a cabo lunes y martes en el Complejo Celeste al que se sumará el de este miércoles.

La Roja arribó este miércoles a Montevideo en un vuelo desde Santiago con Alexis Sánchez y Arturo Vidal como principales figuras.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda entrenaron esta semana en el Complejo Juan Pinto Durán sin la presencia de Gary Medel, quien el fin de semana se lesionó jugando para su equipo y fue liberado de la convocatoria.

Berizzo se estrena ante Careca

El estadio Defensores del Chaco, en Asunción, seré el escenario del partido Paraguay-Perú (7:30 pm, hora venezolana).

El argentino, Eduardo Berizzo debutará en el banquillo de los guaraníes; ante una una escuadra inca, que comanda su compatriota Ricardo Careca.

La divisa subcampeonato de última Copa América, no podrá contar con Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens, por no recibir permiso de sus clubes. Además de la baja sensible de su Paolo Guerrero, el máximo goleador histórico está lesionado.

Berizzo contará con los jugadores que convocó, la mayoría de las ligas extranjeras; solo con las dudas en el arco, ante los problemas de rodilla que arrastra Roberto «Gatito» Fernández (Botafogo, BRA), que podría ser sustituido por el veterano Antony Silva.

En ataque, Berizzo tiene para elegir entre una dupla ofensiva o un tridente; compuesto por Darío Lezcano, Miguel Almirón y Antonio Sanabria.

Messi en su último ciclo

Comienzan las eliminatorias sudamericanas y el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que ve «contento» a Lionel Messi, en una eliminatorias que el DT debutante ve «complicadas», pero arranca en La Bombonera ante Ecuador (8:30 pm) que cierre los partidos de este jueves.

Eso ya es el 50% de una escuadra Albiceleste, como ha pasado con el club catalán, dependen de cómo esté la «pulga» con 33 años y seguro en su último ciclo.

Otro argentino, debutante como estratega, será Gustavo Alfaro; que tratará de sacar algo contra Argentina y ampara en su volante Christian Noboa y su goleador histórico Enner Valencia.

Duelo entre portugueses

Aunque José Peseiro, nuevo entrenador de la Vinotinto dijo que no será un duelo entre él y su compatriota y estratega Carlos Quieroz, el viernes se completará la primera fecha con dos juegos, primero Colombia-Venezuela en el estadio de Barranquilla (7:30 pm).

Venezuela ya confirmó tres bajas: su artilleros histórico, Salomón Rondón, quien no recibió permiso del Dalen Pro chino; por la misma situación el zaguero Yordan Osorio, recién firmado por Parma italiano y el volante Junior Moreno (DC United-MLS).

Por los cafeteros, Queiroz no contará con su estelar portero, David Ospina (Nápales-Italia) y el volante Yairo Moreno; pero si con la dupla de James Rodriguez y Radamel Falcao.

Farías contra Tite

Bolivia, que ha dado tumbos por años, comenzará su andar ante el siempre favorito Brasil; que lo espera el viernes en Sao Paulo (8:30 pm).

Será el debut del venezolano César Farías en una eliminatorias mundialistas, con otra selección que es la Vinotinto; pero será un partido de «David contra Goliat» por el gran número de bajas que tuvo la verde a última hora, contra Tite y su canarinha con Neymar Jr a la cabeza.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: La Vinotinto anunció cuatro bajas en su nómina para las dos primeras fechas del premundial

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN