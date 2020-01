Comité Olímpico Internacional impedirá las protestas de los deportistas

La neutralidad política de los Juegos Olímpicos se vería socavada si un atleta se arrodillara en protesta por el podio de medallas en los Juegos de Tokio de este año, dijo el viernes el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Un día después de que el Comité Olímpico Internacional publicara pautas que especificaban qué tipo de protestas están prohibidas en lugares y ceremonias de medallas, Bach informo su total apoyo a estas medidas.

«Ellos (los Juegos Olímpicos) no son y nunca deben ser una plataforma para avanzar en fines políticos o divisivos», dijo Bach a una audiencia que incluía a los jefes de las federaciones deportivas internacionales.

«Nuestra neutralidad política se ve socavada cada vez que organizaciones o individuos intentan utilizar los Juegos Olímpicos como escenario para sus propias agendas, por legítimos que sean, agregó.

Arrodillarse, hacer gestos con las manos con significado político y negarse a respetar a otros medallistas en el podio; se destacan como «interrupción divisiva» en las nuevas directrices.

Se han visto ejemplos recientes de tales protestas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; los campeonatos mundiales de natación y los Juegos Panamericanos.

Los atletas que copian los icónicos saludos de puños levantados por los velocistas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968; podrían ser enviados a casa desde Tokio como parte de tres rondas potenciales de acción disciplinaria del COI.

Thomas Bach advirtió que «los ojos del mundo estarán puestos en los atletas y los Juegos Olímpicos» en Tokio.

Las pautas de protesta, que permiten a los atletas expresar opiniones políticas en sus cuentas de redes sociales; fueron aprobadas formalmente por la Comisión de Atletas del COI. Ese panel rara vez toma una visión diferente de la junta ejecutiva del COI presidida por Bach.

La Comisión de Atletas también ha aconsejado a los competidores que no actúen de manera independiente para desafiar la Regla 40; o apoyar eventos deportivos organizados comercialmente fuera del sistema olímpico.

«Nuestro modelo solidario no está a la venta», dijo Thomas Bach el viernes.

«Con nuestros valores de paz, unidad y solidaridad, estamos en marcado contraste con el espíritu de nuestra época», dijo Bach; identificando «divisiones, de nacionalismo y de discriminación».

