Comité de postulaciones para nuevo CNE aprobó AN sin PSUV

Por votación unánime de la bancada opositora, los diputados de la Asamblea Nacional (AN); aprobaron este miércoles el inicio del comité de postulación de los nuevos integrantes; del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin la presencia del Partido Socialista Unido de Venezula (PSUV)

El jefe del Parlamento Juan Guaidó, instruyó a los integrantes de la Cámara; a postular a los diputados que podrían formar parte de los nuevos rectores del órgano comicial.

“Hoy iniciamos las postulaciones de la designación del comité; y cada una de las fracciones deben entregar los nombres que integrarán este comité preliminar, que luego convocará a la sociedad civil”, dijo Guaidó a su salida del Palacio Federal Legislativo, según Unión Radio.

A la sesión de este miércoles no acudieron los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Comité de postulación para nuevo CNE aprobó AN sin PSUV

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Ricardo Molina, reiteró que el Parlamento no puede designar la comisión que elegirá al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), porque están en “desacato”.

“Mientras ellos están en desacato no hay posibilidades (…) ellos se inventaron un estatuto que está por encima de la Constitución. Guaidó tendrá la potestad, según ese estatuto, de decir quiénes son los integrantes de esa comisión, ellos están absolutamente desaforados”, aseveró Molina.

La directiva de la AN pidió que para la sesión ordinaria del próximo martes 5 de noviembre, los diputados, incluyendo el oficialismo, presenten los nombres de los integrantes del comité.

Según el artículo 10 de la ley orgánica del Poder Electoral, el comité de postulaciones está integrado por 21 candidatos, de los cuales 11 son diputados y 10 postulados por otros sectores de la sociedad civil.

La sesión de este miércoles no contó con la participación de ningunos de los parlamentarios que forman parte de la bancada oficialista.

ACN/agencias

No deje de leer: Delcy Rodriguez renunció al PSUV(Opens in a new browser tab)