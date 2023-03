Enghel se une a Nelson Arrieta y Bryan Mevi y explica cómo “Conquistar a una mujer”

Compartir

El cantante venezolano Enghel presentó el remix de su tema titulado “Conquistar a una mujer” junto a los intérpretes Nelson Arrieta y Bryan Mevi.

El tema pertenecerá a su próxima placa discográfica.

El lanzamiento de la pieza musical viene acompañado de un videoclip dirigido y editado por Franmar Alfonzo (Máximo Project Studio).

“Nosotros 3 somos los consejeros de los protagonistas de la historia”.

El sencillo fusionado en salsa con ritmos urbanos, fue producido por Enghel y Christopher Méndez.

Debido a los compromisos de los artistas involucrados se grabó desde estudios diferentes: Bryan Mevi en Perú, Nelson Arrieta en Miami y Enghel en Chile.

“Conquistar a una mujer” es el tercer tema promocional del disco titulado “LLegaron los que saben de esto”, el cual estará disponible a mediados de año.

Contará con 21 artistas que colaboran con Enghel en 14 temas: Juan Miguel, Sibilino, Benavides, Daniel Huen, Oscar D León, Miguel Siso, Daniel Santacruz, Eddy Herrera, Guaco, Luis Fernando Borjas, Omar K11, Dani Barón, Emilio Lovera, Héctor Martínez de Caseroloops, Jean Piero ex vocalista del Binomio de Oro, Michel Puche, Alex on the Rocks, Rummy Olivo, Annae Torrealba, entre otros.

Recientemente el cantautor venezolano obtuvo gran receptividad y comenzó a darse a conocer en el país donde reside, al estrenar el sencillo “Te Vi” junto al legendario cantautor chileno Joe Vasconcellos,

Con la presentación de su nueva placa discográfica el artista afirmó que se siente muy emocionado y próximamente espera venir a Venezuela para seguir promocionando su proyecto musical.

Composiciones de Enghel para otros artistas

Es importante mencionar que Enghel también se ha destacado por los grandes éxitos que compone y produce para otros colegas, siendo el más reciente el tema “A beber” de Eddy Herrera con Felipe Peláez y Omar Enrique.

Además de coescribir y producir el nuevo tema de Karina titulado “Yo soy tu vicio”.

Sus coautorías “Baja” de Guaco, y “Siento bonito” de Juan Miguel, también son ampliamente conocidas entre los venezolanos.

Sigue a Enghel a través de sus cuentas en las redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook como @EnghelMusica

Para disfrutar del videoclip de “Conquistar a una mujer” ingresa en: https://www.youtube.com/watch?v=fPqNIvMZtkM

