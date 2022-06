¿Cómo es la vida de una prepago en Manta? Preguntas y respuestas

Compartir

Cuando hablamos de las prepagos de Manta o escorts, solo se nos puede venir a la mente una sola cos: “buen cuerpo, hermosa cara, excelente sexo y dinero en el medio”. Ademas, lo primero que vamos a ver si googleamos la palabra “Prepagos Manta”, solo vamos a conseguir muchos resultados de hermosas mujeres que venden sus cuerpos y sexo por dinero. Sin embargo ¿Nunca te has preguntado cómo es la vida antes y después del servicio?

Es importante recordar que las chicas prepago de Manta son seres humanos, tienen una vida propia y tienen sentimientos que muchas veces no conocemos. Si te interesa conocer un poco acerca de la vida de muchas prepago de Manta, entonces este es tu artículo perfecto. Siéntate cómodo y pon mucha atención para que conozcas el detrás de cámaras en su vida.

¿Por qué eligen ser prepago?

La economía mundial siempre está en constante cambios, pero todas las economías se fueron en picada por la pandemia del COVID-19. Esto obligó a muchas personas a quedarse en sus casas y buscar la manera de generar dinero a través del internet para poder comer y pagar todos sus servicios. En el caso de las mujeres, es mucho más fácil conseguir dinero rápido a través de su cuerpo y servicios sexuales, pero no todas las chicas prepago de Manta lo hacen por necesidad.

Muchas chicas jóvenes o mujeres más maduras, desean dinero rápido y sin mucho esfuerzo para enfocarse en su vida personal y autorrealización. Una escort promedio puede sacar mucho más de 1,000 USD a la semana; solo en caso de que tenga buenos clientes, sea hermosa y porque ofrece un servicio como ninguna otra. Esta cantidad de dólares americanos es más del doble del sueldo mínimo mensual.

Adicionalmente, muchas chicas prepago de Manta ven a este trabajo como “un hobby” al igual que todas las modelos que publican sus videos eróticos en plataformas como OnlyFans. En pocas palabras, es dinero mucho dinero rápido, pero con un costo sexual. También puedes encontrar escorts en sitios como dulzon.net.

¿Qué clientes son los más frecuentan a las prepago de Manta?

Cada ser humano es un mundo diferente y todos tenemos diferentes formas de ser. Para las prepago de Manta, es normal acostarse con una cantidad considerablemente alta de hombres y han experimentado casi todos los tipos de personalidades de sus clientes. Esto es debido a que para tener una buena relación sexual, es importante sentirse relajado y agusto en el lugar para que todo sea perfecto.

Algunas scort en Manta aseguran que hay muchos clientes que dicen ser virgenes y que nunca han follado en su vida. En estos casos, las prepagos de Manta se preparan psicológicamente para una relación sexual decepcionante porque saben lo que va a pasar (se vá a venir en menos de 3 minutos). Sin embargo, estas hermosas mujeres hacen lo posible para hacer sentir bien a su cliente y que deseen volver para contratar sus servicios nuevamente.

Por otra parte, muchas de las chicas tienen que lidiar con clientes que están bajo los efectos de sustancias como alcohol o drogas, como también con clientes que creen tener poder absoluto solo por pagar. Las prepagos de Manta rechazan a este tipo de clientes inmediatamente y los ponen algunas veces en “listas negras”. Sin embargo, pueden existir algunas excepciones por ser clientes frecuentes, amigos o conocidos desde hace años.

¿Te da curiosidad conocer los tipos de clientes? Aquí te dejamos una pequeña lista:

Esposos

Padres

Jovenes virgenes mayores de 18 años

Universitarios cansados de la rutina diaria

Parejas que desean experimentar un trio

Personas en una fiesta que quieres a una bailarina.

Hombres un poco aterradores (tratan de evitarlos)

Pobres

Ricos

Médicos

Empresarios

Ingenieros

Viejos

¿Cómo combinan su vida laboral y personal?

La pregunta que todos hacen es “¿Cómo hacen las prepago de Manta para vivir normalmente?”. Como dijimos anteriormente, estas hermosas mujeres son seres humanos como cualquier otro. Estas chicas tienen sueños, metas aspiraciones, carreras universitarias, carreras profesionales y son capaces de hacer cualquier tarea por más difícil que sea. Pero existen muchas personas que las discriminan por el trabajo que deciden tomar, por lo que tratan de ocultarlo lo mejor posible.

Las prepagos de Manta trabajan principalmente con la discreción (en su mayoría) cuando ofrecen sus servicios por plataformas digitales; por lo que usan palabras clave y códigos para que no se enteren de su negocio. Además, las mujeres que no trabajan en un local físico, siempre trabajan a deshora y solo cuando el cliente lo necesita; pero eso no quiere decir que el cliente puede exigir un polvo a las 3 de la mañana.

Algunas prepagos admiten su profesión debido a que hay un nivel de tolerancia y aceptación en la actualidad bastante alto, pero otras prefieren reservarlo y usan máscaras incluso para prestar el servicio. Este es un punto clave para mantener el anonimato de muchas prepagos en Manta, las máscaras en locales públicos las librarán de sujetos intensos que quieren salir con ellas fuera del trabajo y protegerá del escarnio público de las personas que todavía no toleran a las escort o trabajadoras sexuales.

En pocas palabras, muchas chicas llevan una vida totalmente normal, estudian, van a clases, van a sus trabajo principales y nadie sabe de su vida alterna como escorts en Manta. Además, muchas de estas chicas trabajan en agencias prestigiosas que se encargan de cuidar su identidad casi al 100%.

¿Cómo se preparan para trabajar?

Debido a que ser escort en Manta implica tener roce físico con una persona de manera sexual, estas mujeres tratan de siempre mantenerse higiénicas y priorizan todo tipo de protección para mantener una relación sexual saludable, segura y caliente. Algunas chicas prepago de Manta mencionan que tienen una enorme rutina de cuidado personal, utilizando desde costosos jabones hasta costosas cremas para mantener la piel suave e hidratada.

Teniendo lo anterior en cuenta, algunas modelos escort o chicas prepago exigen que el cliente cumpla con un requisito mínimo de limpieza corporal, debido a que ellas se cuidan mucho y no merecen dar su cuerpo a alguien que no se toca con jabón desde hace más de dos semanas. Si quieres contratar a una escort en Manta porque quieres un buen polvo, te recomendamos hacerte un cuidado personal previo para que la modelo se sienta cómoda para prestar el servicio y que los dos disfruten lo más que puedan.

¿Ser Prepago en Manta es malo?

Esta es una pregunta que le hacen mucho a estas mujeres que se dedican a vender sexo por dinero. Ellas aseguran que no tiene nada de malo y no hay que avergonzarse por ofrecer este tipo de servicios. Una observación que hacen es que “solo estás ejerciendo tu sexualidad libremente y estás tomando tu cuerpo como tu propio negocio”. Entonces ¿Es bueno o malo? No existe una respuesta 100% verdadera, porque todo va a depender de tu moral y ética.

Sin embargo, las escort solo brindan un servicio como cualquier otro y no le están haciendo ningún tipo de daño a nadie. Cada persona que decide recurrir a este servicio de caricias, debe saber si le hará daño a su pareja sentimental; por lo que estas chicas no tienen la culpa de la irresponsabilidad de los hombres infieles.

Si quieres ser prepago en Manta o solo quieres adquirir este servicio, puedes sentirte libre de hacerlo y saber que nadie resulta herido o perjudicado por tu decisión. Claro, siempre teniendo respeto por las modelos y nunca llegar a extremos que no están permitidos.