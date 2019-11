A completar la salida de Maduro proclama Guaidó

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, llama a todos ciudadanos a completar la salida del mandatario Nicolás Maduro, rumbo al 16 deNoviembre.

Completar la salida del régimen

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guiadó, participó este jueves 31 de octubre en el foro del Frente Amplio junto a la sociedad civil, allí solicitó el acompañamiento de todos los ciudadanos para completar la salida del régimen de Nicolás Maduro.

Guaidó explicó que han mantenido la ruta del cese de la usurpación y los encuentros necesarios en materia internacional, pero que solo bajo la manifestación y la participación de las personas podrán lograr el cambio necesario en la nación.

El régimen quiere hacer ver al mundo que aquí hay una pugna por el poder y no es así, aquí hay una lucha es por recuperar la normalidad y vivir con dignidad. Que no sea una hazaña estar en familia, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional.

Felicitó a los venezolanos que se mantienen en pie de lucha, por que ese es el camino correcto, agregó.

No estamos solos, hoy no hay un país polarizado como hace años, hoy hay un país unido reclamando sus derechos. No seamos presos de la desesperanza, de los que quieren que esta dictadura se perpetúe. Somos una inmensa mayoría poderosa. Cada ciudadano tiene la fuerza y voluntad de avanzar y resolver esta crisis. O somos sobrevivientes a la tragedia o damos un paso adelante y resolvemos esta crisis. No somos víctimas, somos sobrevivientes y vamos a lograr la libertad de Venezuela, añadió el líder opositor.

ACN/EC/P/La Patilla

