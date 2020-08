Narrativa venezolana: De complot contra China a un virus colombiano

Un tanquero que habría salido de La Guaira ocasionó un derrame de combustible en las playas de Morrocoy en Falcón; afectando con ello la vida de al menos 300 especies, algunas casi desaparecidas.

E de recordar, que así fue reportado este domingo dos de agosto en redes sociales y luego confirmado por la web especializada; en seguimiento de tanqueros a través de su usuario en Twitter @TankerTrackers.

Sobre ello, agregaron que el buque ha sido identificado como el «Nauma» de bandera portuguesa; además que el barco pudo haber sufrido una falla puesto que; a las dos horas y media ha haber salido bajó su velocidad de manera considerable.

«El Nauma, cuyo destino sería la capital de Guyana, Georgetown, se dirige vía al norte por el Mar Caribe; según revela imágenes satelitales en vivo de la embarcación», detalló la web especializada.

https://www.instagram.com/p/CDZlGlPpatK/?utm_source=ig_web_copy_link

De acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales, se nota el impacto ambiental en sus aguas; cuando se nota el mar oscuro y se observa que en el líquido salado cayó otra sustancia que alteró su estado natural y la vida de sus especies.

Para este lunes y martes, el derrame del tanquero en las playas de Morrocoy se extendió aún más; es decir, vía a Tucacas y Boca de Aroa, ubicado en la costa sur del Parque Nacional Morrocoy.

De hecho, ya hay imágenes satelitales tomadas por @planetlabs , las cuales confirman lo antes mencionado.

Esta es una tragedia ecológica, debido a que no solo el agua fue contaminada, al ser evidente en fotos e imágenes más cercanas sobre el derrame; sino las casi 300 especies que hacen vida en el parque, como aves, reptiles y mamíferos, algunas en peligro de extinción dentro de un territorio de 11.825 hectáreas.

Además, existen dos albuferas, una red de caños y lagunas que cumplen la función; de drenar el agua de lluvia y mareas hacia un golfo que une al mar Caribe con cinco cayos de arena blanca.

Esto significa, que el derrame que ocasionó el tanquero en las payas de Morrocoy es responsabilidad; de quienes laboran en el transporte de combustible desde o hacia Venezuela.

Es importante enfatizar, que en palabras del biólogo, Jorge Naveda, experto en ordenamiento del territorio y áreas protegidas; el «atractivo de las playas de arenas suaves y blancas de carbonato de calcio con aguas azul verdosas transparentes; se combina con una gestión pésima del Estado para limitar el impacto desde la década de los sesenta, tanto del turismo como el de los ahora derrames de sustancias químicas».

Dos días después, diputados de la Asamblea Nacional (AN) y una fuente interna de Pdvsa afirmaron; que el derrame se originó desde la refinería El Palito situada en Carabobo, limite con Falcón.

«Las grandes manchas negras que hoy interfieren en el paradisíaco paisaje de las playas falconianas provienen, específicamente; de la laguna de oxidación en la que se vierten los desechos de hidrocarburos», reseñó El Carabobeño.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Ecosocialismo en Falcón, solo se pronunciaron en redes; considerando que fue presunto el derrame; pero informaron que precisamente éstos días sanearían los espacios.

Drone footage of the oil spill impacting the coastline in Boca de Aroa near Morrocoy pic.twitter.com/ghq9nNcO3g

— CNW (@ConflictsW) August 3, 2020