Compra y vende criptomonedas confiado con estos tips de seguridad

Cuando no tienes una red de contactos de confianza, intercambiar bolívares (VES) por criptomonedas o dólares (USD), de forma rápida y segura, puede llevar tiempo y esfuerzo, por ello te traemos algunos tips para realizar la compra y venta con seguridad.

Sucede que justo cuando no tienes tiempo que perder, la transferencia demora; tus contactos no tienen liquidez o simplemente no consigues una buena oferta en el mercado.

Por ello, desde que Binance P2P abrió en Venezuela y otros países de Latinoamérica, comprar y vender bitcoin (BTC); ether (ETH) y DAI, por bolívares y otras monedas nacionales, es mucho más sencillo. Miles de venezolanos ya son parte de Binance.

Nuestro mercado P2P está siendo un gran recurso para personas en toda Venezuela; que realizan intercambios rápidos y de confianza sin trabas burocráticas ni intermediarios.

Los usuarios cuentan con varias formas de pago, como son las transferencias entre los principales bancos nacionales de Venezuela; aplicaciones de pago y servicios de remesas, así como de plataformas locales como es Pago Móvil.

Si quieres comprar y vender Bitcoin y criptomonedas, incluyendo las stablecoins o monedas estables, es importante que conozcas; medidas de seguridad en todos tus intercambios, con la ayuda de Binance.

Tips para la compra de criptomonedas

A nivel global, los usuarios de Binance deben pasar por un proceso de verificación que garantiza la seguridad de los intercambios que realizan.

Además contamos con un sistema de reputación. El porcentaje de comentarios positivos de otros usuarios es muy importante para la confiabilidad de un comerciante.

Además, en cada anuncio de venta se describen los detalles, términos y condiciones de la oferta; donde podrás contrastar y evaluar todo los requerimientos para cerrar el intercambio.

Creando hábitos que mejoren los niveles de seguridad ya alcanzados; podemos mantenernos alejados de cualquier usuario sospechoso, evitando hacer transacciones de riesgo.

Intercambios persona a persona o P2P

Una de las prácticas que detectamos en el pasado y que hemos prohibido en Binance; es la participación de terceros en los intercambios, que resulta potencialmente peligroso.

Para evitar inconvenientes y riesgos; nunca debes enviar o recibir pagos hacia una cuenta o dirección que no pertenezca al usuario con el que estás haciendo el intercambio.

Si este te pide que transfieras a una cuenta bancaria que pertenece a otra persona, es posible que quiera librarse de la responsabilidad sobre tu dinero; argumentando que nunca le pagaste.

Antes de llegar a ese escenario, es mejor cancelar el intercambio y notificar al equipo de soporte de Binance; si alguien te solicita utilizar la dirección de pago de otra persona.

Verifica dos veces que recibiste el saldo pagado

Cuando cerramos un intercambio, el comprador puede enviarnos una captura de pantalla de su transferencia o un email; para notificarnos la realización del pago.

Sin embargo, esto no es suficiente. Ten a mano las credenciales del servicio donde estés recibiendo el pago; para que puedas consultar de primera mano si recibiste el saldo prometido. Así descartamos que la captura de pantalla sea falsa y que en realidad, si hayas recibido la transacción.

¿Muy bueno para ser verdad? Hay un problema

Si ves un anuncio demasiado atractivo, de alguien que por ejemplo, quiera venderte Bitcoin a un precio muy barato, posiblemente algo no ande bien.

Puede ser, por una parte, un error de cálculo o descuido del vendedor, pero también una trampa para usuarios desprevenidos. Recuerda verificar la reputación de tu contraparte y la cantidad de intercambios exitosos que haya realizado; un indicador de lo confiable que puede ser.

