Asombroso! Expertos creen haber descubierto lasers extraterrestres

Los investigadores tienen problemas para explicar cómo identificar la cantidad de destellos de luces de alta potencia, que se han observado en las últimas décadas desde las profundidades del universo, lo que llevó desde hace tiempo a especular que se trataba de lasers extraterrestres.

Un nuevo estudio publicado en el «Astronomical Journal» sugirió que podrían provenir de una civilización tecnológicamente avanzada utilizando «láseres de comunicación interestelar».

«Las implicaciones de encontrar tales objetos se extienden desde los campos de astrofísica tradicionales hasta las búsquedas más exóticas de evidencia de civilizaciones tecnológicamente avanzadas», escribieron los autores en el resumen del estudio.

Sin embargo, la causa más probable es de alguna fuente natural que aun permanece inexplicable para nosotros, tal vez una estrella que se desvanece.

«Encontrar una estrella que realmente se desvanece, o una estrella que aparece de la nada, sería un descubrimiento precioso y ciertamente incluiría una nueva astrofísica más allá de la que conocemos hoy», afirmó la líder del proyecto Beatriz Villarroel en un comunicado.

«Pero tenemos claro que ninguno de estos eventos ha mostrado signos directos de provenir de una inteligencia extraterrestre, al menos hasta hora», agregó el coautor del estudio, Martin López Corredoira. «Creemos que son fuentes astrofísicas naturales, aunque algo extremas».

Estos objetos que desaparecen se conocen como «transitorios rojos» y Beatriz Villarroel dijo que se han descubierto más de 100 de estas estrellas que se desvanecen.

En total, hay 150000 ejemplos de estas luces inexplicables que se han descubierto en las últimas décadas.

Si los objetos son «supernovas fallidas» (cuando una estrella implosiona en un agujero negro) o si son signos de una civilización tecnológicamente avanzada, los investigadores necesitan más ayuda con el proyecto, conocido como Fuentes de desaparición y aparición (Proyecto “VASCO”); ya que solo el 15% de estos objetos han sido «investigados a fondo», según el New York Post.

Los investigadores esperan que la comunidad científica pueda ayudarlos a explicar estos fenómenos.

«Esperamos obtener ayuda de la comunidad para ver las imágenes como parte de un proyecto de ciencia ciudadana»; dijo uno de los coautores del estudio, Lars Mattsson.

«Estamos buscando formas de hacerlo ahora y será algo de lo que podremos hablar más en una fecha posterior», agregó.

