¡Trabajos inconclusos! Comunidad de Valencia entre escombros y basura

Después de trabajos inconclusos, habitantes de la comunidad 13 de Septiembre en la parroquia Santa Rosa de Valencia se quejan porque quedaron entre escombros y basura.

De hecho, así lo expresó María Gómez, quien entre la nostalgia y el sentimiento desbordado recuerda con claridad como a lo largo de sus 50 años de vida allí, el sector se ha venido deteriorando.

Es así, como actualmente, 13 de Septiembre es un caserío atravesado por calles descubiertas a la mitad, producto de trabajos de aguas servidas inconclusos; aunado al lodo acumulado por el arrastre de desperdicios de las aguas negras.

Además, las vías agrietadas hacen del tránsito más difícil para los conductores, quienes deben optar entre hacer frente a barro de cañería; o simplemente caer en huecos que deterioran los vehículos.

Sobre alguno de los servicio, Gómez relató que “Aquí hay muchos problemas. Pero el más importante de todos es el de las cloacas, que pasaron más de 15 años sin que le hicieran un arreglo, pero el año pasado vinieron de la Alcaldía a hacer una reparación, aunque no lo concluyeron».

Entre escombros y basura una comunidad de Valencia

Luego de comenzar los trabajos en las tuberías de aguas servidas, por lo que trabajadores debieron romper las calles; no regresaron ni a concluir los trabajos ni a tapar; por lo que las vías de esa comunidad de Valencia quedaron entre escombros y luego basura.

Otro de los problemas que aqueja a gran parte de la comunidad, es el del servicio eléctrico, por el cual deben cancelar al menos 80$; por ejemplo para que les reparen los postes de luz.

En éste sentido, la señora Gómez denunció que cuando fue a conversar con los especialistas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec); para pedir le resolvieran el problema del alumbrado de su calle, éstos le habrían pedido «80$ para poder hacer su trabajo».

“Frente a mi casa hay un poste de luz. Eso se quemó y no hay manera de que me ayuden. Hablé con un señor de Corpoelec y me quería quitar 80$ para arreglarlo. A mí no me parece justo, porque no tengo ese dinero”, contó.

Es evidente, que al seguir con las fallas en el servicio de aguas servidas, las enfermedades infecciosas lleguen a ese comunidad de Valencia, porque además de que viven entre escombros y basura, también deben lidiar con las afectaciones a los más vulnerables como los niños y adultos mayores.

En relación a esa porblemática, la vecina, Jenny Aular alertó que la acumulación de aguas negras es un foco de infección también; para los pacientes de la COVID 19 del sector.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que vengan a asistir a nuestra comunidad. Tenemos muchos niños y personas de la tercera edad enfermos por las cloacas; además en la comunidad se están presentando casos de dengue”, enfatizó.

Con información: ACN/El Carabobeño/Foto: Cortesía/El Carabobeño

