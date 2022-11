Con el Día del llamado a la Tierra 2022 Call to Earth regresa a CNN

Un tiroteo en plena noche de Halloween en Chicago, Estados Unidos, dejo catorce heridos, entre los que se encuentran tres niños.

La Policía de Chicago, informó la madrugada de este martes, que el suceso se produjo aproximadamente a las 9 y 30 de la noche; cuando dos personas a bordo de un vehículo dispararon a un grupo que estaba en la calle, participando en una vigilia.

Al menos 14 personas resultaron heridas y la víctima más joven sería una niña de 3 años; quien se encuentra en estado grave tras haber sido herida de bala en ambas piernas.

El incidente se produjo en una calle junto al East Garfield Park, en el lado oeste de la ciudad. Todavía no se sabe si el ataque fue premeditado o casual.

BREAKING: Mass shooting at East Garfield Park, in Chicago Illinois With Multiple people shot Police are reporting that at least 11-14 people have been shot.

2700 block W Flournoy St.

