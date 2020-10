Conectados por el Entretenimiento nació como consecuencia de la pandemia

No dejes de leer

1. Inside Sessions. 2. Entretenimiento en casa. 3. The Real You. 4. Exclusive Screening Room y 5. Oportunidades Comerciales.

Esta plataforma se ha convertido en el canal de información central que mantiene comunicados no solo a los clientes y afiliados, es una herramienta base para la corporación.

Las reuniones mediante herramientas virtuales han sido una opción, pero en muchos casos no ha sido suficiente para acercar todos los equipos y clientes.