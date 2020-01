Conferencia china sobre coronavirus desata ira en las redes

En una rara señal de descontento público, usuarios de las redes sociales chinas están expresando su rabia contra el gobierno, luego de que funcionarios de la provincia de Hubei, donde comenzó el brote de coronavirus, realizaron una conferencia de prensa domingo.

Algunos arremetieron contra el gobernador de Hubei, que tuvo que corregirse dos veces durante una conferencia de prensa sobre la cantidad de máscaras faciales que se producen en la provincia.

«La producción anual de máscaras faciales es de 10.8 mil millones», dijo Wang Xiaodong en la sesión informativa del domingo, solo teniendo que corregirse a sí mismo después de recibir un pedazo de papel. «En realidad son 1.800 millones», dijo. Minutos después, Wang admitió que eran 1.8 millones de máscaras.

Las noticias de la conferencia de prensa fueron tendencia en Weibo, el equivalente de China a Twitter, con el hashtag «El gobernador de Hubei dice que está agonizante y se siente responsable».

«Si puede equivocarse con datos numéricos varias veces, no es de extrañar que la enfermedad se haya propagado tan severamente», dijo un usuario de Weibo.

“¿Este es el nivel de un gobernador provincial? Unas pocas oraciones de disculpa y él tiene que mirar sus notas cinco veces”, dijo otro usuario respecto a la conferencia de prensa.

“¿Él piensa que una oración de disculpa será suficiente para resolver el problema? Esperemos el juicio de la gente del país», afirmó otro residente descontento.

Se ha permitido que las críticas al alcalde de Wuhan y a los funcionarios locales aumenten en los últimos días en sitios como Weibo, plataformas que generalmente eliminan esos contenidos sensibles.

Un periodista de alto rango en un periódico de Hubei, dirigido por el gobernante Partido Comunista, publicó en Weibo el viernes que debería haber un cambio «inmediato» de liderazgo en Wuhan. Esa publicación fue eliminada más tarde.

Los usuarios también compartieron imágenes en la plataforma de mensajería Wechat, mostrando a los funcionarios usando sus máscaras quirúrgicas de forma incorrecta (el alcalde de Wuhan parecía tener su máscara al revés).

Algunos usuarios de redes sociales se sorprendieron de que se les permitiera criticar públicamente a funcionarios de alto nivel.

«Esta es la primera vez que critico a un funcionario tan importante, pero no tengo que preocuparme de que se cierre mi cuenta o se ponga en la lista negra», dijo un usuario de Weibo.

