Por: Cora Paez De Topel

Una vez realizada la Consulta Popular del 5 al 12 de Diciembre del 2020, propuesta por la Alianza Nacional Constituyente Originaria – ANCO – los resultados arrojaron que 6 millones 400 mil venezolanos, dentro y fuera del país, quieren salir del régimen usurpador chavista-madurista afincado en el poder por más de 20 años. De manera que la segunda fase de la Consulta son las Conferencias Ciudadanas para el Restablecimiento Constitucional, instaladas el pasado 10 de Mayo en un acto solemne realizado de manera digital, en el que participaron resaltantes personalidades comprometidas con hacer cumplir el mandato vinculante emanado de la Consulta.

Los miembros de ANCO, Ing. Enrique Colmenares Finol, la magistrada Blanca Rosa Mármol de Leon, el ex – gobernador de Táchira Edgar Flores, el Dr. Douglas Leon Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, Rubén González, presidente de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, Egildo Luján, presidente de la Plataforma Agroalimentaria Nacional PAN y Juan Antonio Herrera Betancourt, presidente del Frente Institucional Militar, son personalidades idóneas comprometidas con adelantar las gestiones que hagan posible recuperar el Estado de Derecho

El Consejo Rector es la instancia de coordinación, activación y planificación de las iniciativas legítimas y pertinentes, que los ciudadanos adelantarán para protagonizar los procedimientos dirigidos a restablecer la plena vigencia de la Constitución y dar acatamiento absoluto al mandato vinculante, emanado de la Consulta Popular en ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, explicó el anfitrión del evento, Arq. Antonio Rodriguez, también miembro de la directiva nacional de ANCO.

Los venezolanos no queremos violencia, estamos en contra de los disturbios callejeros que causan muertos y heridos por efecto de las armas, disparadas por la policía o por la Guardia Nacional Bolivariana para restablecer el orden cuando la gente sale a la calle a protestar y recrudecen las manifestaciones, pero sí queremos unas elecciones parlamentarias y presidenciales libres y transparentes, para recuperar la Democracia tan maltratada en estas dos últimas décadas del s. XXI, que perdió el rumbo de encauzar al país hacia la prosperidad, el orden y la libertad, girando por el contrario hacia un Estado fallido en el que no hay separación de poderes, ni respeto a las leyes, violando la Constitución, haciendo de su articulado letra muerta para ponerla al servicio de intereses personalistas, cuyo fin es perpetuarse en el mando, pese al descontento popular.

ANCO no es un partido político, ni sus miembros buscan ocupar cargos públicos en estas jornadas cívicas, dirigidas a la ciudadanía para que se sienta partícipe del rescate de la democracia. Empoderar a los ciudadanos mostrándoles cual es el camino a seguir. Dirigir un mensaje a los partidos políticos legítimos y a los candidatos a alcaldes y gobernadores que aspiran ir a las próximas elecciones convocadas por un CNE en el que no se puede confiar. Por otra parte, las próximas elecciones deberán ser parlamentarias y presidenciales, puesto que Nicolás Maduro afirma constantemente que él gobernará hasta el 2025 y eso no es lo que queremos los venezolanos.

Los venezolanos no somos sumisos ni conformistas y eso lo demostramos en las marchas y manifestaciones pacíficas activadas en los años 2017, 2018 y 2019, pero suspendidas para preservar el orden público y evitar que las tanquetas, los fusiles y los gases lacrimógenos causaran muertos y heridos, o que las cárceles siguieran llenándose de presos políticos, o los millones de ciudadanos tuvieran que seguir dejando sus hogares y su país para engrosar el número de los inmigrantes que buscan refugio en otros países. Queremos paz, respeto, prosperidad y libertad. Hacia esas metas se orientan los dirigentes de ANCO. Así será.

