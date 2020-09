Generan confusión sobre nacimiento de la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik

En las últimas horas, el papá de la modelo Gigi Hadid provocó una confusión en redes sociales sobre el nacimiento de su hija; al publicar una carta dirigida a su nieta.

La bebé que casi ya nace, procreada por la pareja de Hadid con el ex One Direction, Zayn Malik, de acuerdo a los usuarios en las redes; ha nacido ya varias veces este mes pero los futuros padres aún no se enteran.

sobre todo entre fans de su hija, la modelo Gigi Hadid, la actual novia del ex One Direction Zayn Malik. La razón es que muchos están dando por hecho que ya nació la hija de la famosa pareja.

La confusión se generó, cuando Mohamed Hadid publicó en su cuenta de Instagram la carta, donde le da la bienvenida al mundo y le desea una vida feliz a su nieta.

Confusión sobre nacimiento de la hija de Gigi

En relación a la carta, en redes publicó un foto de una escrito a mano donde se lee “Hola nieta, soy yo. Mi corazón está tan feliz como pueda estar. Te deseo el sol y la luna. Te deseo un momento feliz. Sepa que el abuelo siempre estará cerca, hará cualquier cosa, cualquier cosa por ti. Cuando escuché que estabas en camino sonreí y me limpié una lágrima. Lloré porque sabía que mi corazón siempre te pertenecería”.

Luego de ello, las reacciones de los fans sobretodo de la modelo, fue postear en relación al nacimiento de la hija de Gigi y Zayn; pero hasta el momento la pareja no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto.

Por esa razón, en las últimas horas se ha vuelto tendencia Gigi, creando más confusión, aunado a que el abuelo materno borró la carta que había publicado en su cuenta oficial en Instagram.

Pocos minutos después, la hermana, Bella Hadid publicó una foto al lado de la embarazada donde se nota que presume su barriga. Sin embargo, hasta ahora la duda sigue siendo ¿Nació la bebé de Zayn?, no hay ningún tipo de respuesta por los momentos sobre el nacimiento de la hija de Gigi.

¿Cómo se conocieron?

La historia de ellos, comenzó durante una fiesta de Victoria’s Secret, para la cual la modelo desfilaba; y desde ese instante hubo química entre ambas celebridades.

Sin embargo, las muestras de afecto eran casi escondidas para evitar chismes desde la prensa rosa, pero con el pasar de los meses; decidieron hacer el romance más evidente ante el público. Llegó un punto en que lo hicieron oficial a través de sus respectivas redes sociales.

