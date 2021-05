Conmebol anuncia retorno de eliminatorias a Catar 2022

La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol anunció retorno de eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo Catar 2022.

Igualmente, en marzo, la confederación suspendió las fechas 5 y 6 del torneo clasificatorio a causa de las medidas de control sanitario impuestas por la pandemia de covid-19; que imposibilitaban la presencia de todos los jugadores de la región.

“Conforme a la información recibida de las asociaciones miembro, la Dirección de Competiciones de Selecciones de la Conmebol fijó las sedes, fechas y horarios para adelantar las jornadas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de la FIFA Catar 2022”; publicó.

Conmebol anunció retorno de eliminatorias

De acuerdo con el calendario, la fecha 7 se llevará a cabo el próximo 03 de junio, con partidos entre las selecciones nacionales de fútbol masculino de Bolivia-Venezuela, Uruguay-Paraguay, Perú-Colombia, Argentina-Chile y Brasil-Ecuador.

La fecha 8 se desarrollará el 08 de junio, así: Ecuador vs. Perú, Colombia vs argentina, Venezuela vs Uruguay, Paraguay vs Brasil y Chile vs Bolivia.

Protocolos sanitarios

Por otra parte, la Dirección de Competiciones de Selecciones Conmebol se comprometió a remitir oportunamente informaciones relacionadas a la implementación de los protocolos sanitarios y de seguridad previstos para los partidos.

Asimismo, En lo que respecta a las jornadas 5 y 6, la confederación prevé que se recuperen entre septiembre y noviembre de este año.

Las eliminatorias Sudamericana a Catar la comanda Brasil invicto y perfecto con 12 puntos;luego están Argentina (10); Ecuador (9); Paraguay (6); Chile (8); Colomnia (3); Venezuela (3), Paraagauay (2) y Bolivia (1).

Finalmente, en las fechas pospuestas en marzo de este año, Venezuela recibía a Ecuador y luego irá al estadio nacional de Lima para medirse a Perú.

Vuelven las emocionantes Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial Catar 2022 Fechas 🗓️ y horarios ⏰ de las jornadas 7 y 8 ⚽️

➡️ 🔗 https://t.co/GAnRRYLF4B#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/MfLOPoUlFe — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 6, 2021

ACN/Agencias

No deje de leer: Petición online para cancelar Juegos de Tokio suma miles de apoyos

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN